Минулого тижня курс долара до гривні зріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,9%.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 18:30
Чого чекати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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