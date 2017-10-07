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Чого чекати від
курсу цього тижня?

Чого чекати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:30

Чого чекати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня курс долара до гривні зріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,9%.

Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 18:30

до конца недели 29 , середина февраля 30 , потом откат к 28
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