Для кожної області були розраховані рекомендовані тарифи.
Дивися повний текст Назвали тарифи на опалення в різних регіонах України.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 19:10
Назвали тарифи на опалення в різних регіонах України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали тарифи на опалення в різних регіонах України.
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:10
cколько сейчас в домах без счетчиков приходит оплата?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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