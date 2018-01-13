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Назвали тарифи на опалення
в різних регіонах України

Назвали тарифи на опалення в різних регіонах України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:10

Назвали тарифи на опалення в різних регіонах України

Пропонуємо до обговорення:
Для кожної області були розраховані рекомендовані тарифи.

Дивися повний текст Назвали тарифи на опалення в різних регіонах України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:10

cколько сейчас в домах без счетчиков приходит оплата?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:08

тарифы якобы снижают, декабрь 2017 признан самым тёплым за последние 135 лет, а счёт за отопление в декабре на 30% больше чем год назад...
Cler
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