Відповідний проект постанови розробило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Дивися повний текст Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 20:07
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали.
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:07
Расходы субъектов составят 1,21 млрд гривен в течение первого года. Заметьте кому расходы, а кому доходы.
Я так и вижу сидящего в мороз на базаре продавца в 5 метровом киоске, продающем сувениры с прибылью от 0 до 300 грн в день, которому надо платить за обслуживание терминала, за интернет, открыть расчетный счет и тоже что-там за это платить ради одного-двух туристов в месяц, которые пожелали рассчитаться карточкой.
А за кого проголосует на предстоящих выборах этот продавец и члены его семьи, правильно подумали за кого.
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:17
Зовсім не так. Банки конкуруватимуть за те, щоб саме їхній термінал використовувався продавцем, відповідно термінали дістануться торгівцям від банку або з великою знижкою або безкоштовно. Інтернет і так коштує копійки, немає про що говорити, обслуговування рахунку безкоштовне. А якщо у когось 1-2 туристи чи покупці на місяць, значить він не тим займається.
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:21
freeze У входа в каждый супермаркет висят объявления о МНОГОЧИСЛЕННЫХ вакансиях. Так стоит ли так себя истязать наглостью, хамством и нытьем, как эти торговцы? Может, нужно устроиться на НОРМАЛЬНУЮ работу, а не сидеть скучать ради пары туристов, а остальной доход иметь от нелегального обнала! И так повсюду эти грязные твари-торгаши, которые торгуют тем, что есть в супермаркетах, только в 2-4 раза дороже и во столько же хуже. Все нормальные люди уже давно требуют, чтобы у мелких торгашей-аферистов были кассовые аппараты и они выдавали чеки на то, что продают. А ничтожества всякие ноют, ноют, ноют.
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:25
счетчики за счет облгазов и облэнерго. А за чей же счет обяжут установить ПОСы?
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:26
Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
Правильное решение. Только нужен ещё контроль, чтоб эти терминалы работали, а не были для галочки. Если до торговцев ещё не дошло, что наличка - это каменный век, то хоть такими способами до них это донести.
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:30
и на одном туристе можно зарабатывать в день достаточно, и не быть рабом в супермаркете. Вы наверное в городе проживаете?
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:31
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:31
РРО, ПОС-терминал, кассовая книга, куча отчетов в налоговую. Что ж еще нужно чтоб бизнес наконец заработал?
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:36
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