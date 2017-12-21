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Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:33
PUnder написав:
Зайдіть в аваль, укрсіб, кредіагріколь, здивуйтесь тарифам а сплачувати 500-600грн просто за навіть 50 куплених туристами магнітіки це дорого. Краще ці гроші витратити на оплату електрики в хаті Все треба вимірювати то потреб, а наші можуть тільки примушувати. Хай в себе дома на хабарі термінали ставлять.
Обязали бы каждого купить Айфоны и программки для сканера биометрии, на перспективу что ли!
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:39
А разве это не нарушение права выбора? Почему предприниматель становится обязан кормить банки? Да, он обязан и платит налоги, но с чего вдруг он и его клиенты должны доплачивать банкстерам?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:59
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:15
ZINCHENKO написав:
Почта уже карты принимает ?
в развитых странах да, а в Украине нет...
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:16
Criticus написав:
Как потребитель - не могу не отметить прогрессивности предложения. Что касается предпринимателей - для них это тоже, вероятно, позитивные изменения (к которым многие не готовы самостоятельно из-за инерции мышления и отсутствия знаний, поэтому нужно подтолкнуть). Это еще один способ приема платежей за свои товары и услуги, а чем их больше, тем больше продаж, разумеется. Сейчас у многих, у меня в том числе, может просто не быть кэша в кармане чтобы хотдог какой-нибудь купить. Уверен, многие из вас с таким уже сталкивались, и не раз. Поэтому сегодня те, кто не способен обслужить банковскую карту, теряют потребителя. Пока немного - может 5-15%. Но через пару лет - уже 20-30%, а через 5 - и все 50%. Что касается стоимости банковского обслуживания - при увеличении рынка, стоимость его будет снижаться на эффекте масштаба и конкуреции. И опять - эти расходы для бизнеса будет многократно перекрывать рост продаж. Единственный, пожалуй, минус - возможное повышение стоимости услуг и товаров на размер налогов, которые малый и частный бизнес прячет от государства. Но это разумная цена за движение вперед.
а что прогрессивного для потребителя в очередном повышении цен на товары и услуги?
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:28
Criticus написав:
эти расходы для бизнеса будет многократно перекрывать рост продаж
Я смотрю вы многогранный спец, даже в тех отраслях знаний, где не имеете ни грамма личного опыта. Особенно умилило слово Многократно.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 02:24
как по мне, могут быть случаи, когда в этом терминале нет особой нужды или он неуместен. с другой стороны, пока что это "пропонують" - у вовлеченных лиц есть возможность аргументированно довести свои возражения.
куда более важным шагом было бы например отменить книгу доходов/расходов. пусть не у всех, но хотя бы у тех, для кого ее ведение - несуразная архаичная формальность.
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