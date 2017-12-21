RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:33

  PUnder написав: Зайдіть в аваль, укрсіб, кредіагріколь, здивуйтесь тарифам а сплачувати 500-600грн просто за навіть 50 куплених туристами магнітіки це дорого. Краще ці гроші витратити на оплату електрики в хаті Все треба вимірювати то потреб, а наші можуть тільки примушувати. Хай в себе дома на хабарі термінали ставлять.

Обязали бы каждого купить Айфоны и программки для сканера биометрии, на перспективу что ли!
Деньги
 
Повідомлень: 304
З нами з: 13.06.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:39

А разве это не нарушение права выбора? Почему предприниматель становится обязан кормить банки? Да, он обязан и платит налоги, но с чего вдруг он и его клиенты должны доплачивать банкстерам?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.05.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:59

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения :)
Igorten
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 01.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:15

  ZINCHENKO написав:Почта уже карты принимает ?

в развитых странах да, а в Украине нет...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:16

  Criticus написав:Как потребитель - не могу не отметить прогрессивности предложения. Что касается предпринимателей - для них это тоже, вероятно, позитивные изменения (к которым многие не готовы самостоятельно из-за инерции мышления и отсутствия знаний, поэтому нужно подтолкнуть). Это еще один способ приема платежей за свои товары и услуги, а чем их больше, тем больше продаж, разумеется. Сейчас у многих, у меня в том числе, может просто не быть кэша в кармане чтобы хотдог какой-нибудь купить. Уверен, многие из вас с таким уже сталкивались, и не раз. Поэтому сегодня те, кто не способен обслужить банковскую карту, теряют потребителя. Пока немного - может 5-15%. Но через пару лет - уже 20-30%, а через 5 - и все 50%. Что касается стоимости банковского обслуживания - при увеличении рынка, стоимость его будет снижаться на эффекте масштаба и конкуреции. И опять - эти расходы для бизнеса будет многократно перекрывать рост продаж. Единственный, пожалуй, минус - возможное повышение стоимости услуг и товаров на размер налогов, которые малый и частный бизнес прячет от государства. Но это разумная цена за движение вперед.

а что прогрессивного для потребителя в очередном повышении цен на товары и услуги?
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:28

  Criticus написав:эти расходы для бизнеса будет многократно перекрывать рост продаж


Я смотрю вы многогранный спец, даже в тех отраслях знаний, где не имеете ни грамма личного опыта. Особенно умилило слово Многократно.
freeze
4
 
Повідомлень: 7178
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 2640 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 02:24

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

как по мне, могут быть случаи, когда в этом терминале нет особой нужды или он неуместен. с другой стороны, пока что это "пропонують" - у вовлеченных лиц есть возможность аргументированно довести свои возражения.
куда более важным шагом было бы например отменить книгу доходов/расходов. пусть не у всех, но хотя бы у тех, для кого ее ведение - несуразная архаичная формальность.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 20.04.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних...
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:42
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 09:42
nalim
Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 20 гру, 2017 19:23
35 2491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 14:05
Faceless
В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати...
R2 » Чет 21 гру, 2017 15:49
8 475
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 10:21
PV
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.