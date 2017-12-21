Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Criticus написав:

Как потребитель - не могу не отметить прогрессивности предложения. Что касается предпринимателей - для них это тоже, вероятно, позитивные изменения (к которым многие не готовы самостоятельно из-за инерции мышления и отсутствия знаний, поэтому нужно подтолкнуть). Это еще один способ приема платежей за свои товары и услуги, а чем их больше, тем больше продаж, разумеется. Сейчас у многих, у меня в том числе, может просто не быть кэша в кармане чтобы хотдог какой-нибудь купить. Уверен, многие из вас с таким уже сталкивались, и не раз. Поэтому сегодня те, кто не способен обслужить банковскую карту, теряют потребителя. Пока немного - может 5-15%. Но через пару лет - уже 20-30%, а через 5 - и все 50%. Что касается стоимости банковского обслуживания - при увеличении рынка, стоимость его будет снижаться на эффекте масштаба и конкуреции. И опять - эти расходы для бизнеса будет многократно перекрывать рост продаж. Единственный, пожалуй, минус - возможное повышение стоимости услуг и товаров на размер налогов, которые малый и частный бизнес прячет от государства. Но это разумная цена за движение вперед.