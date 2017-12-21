RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:14

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  tomato написав:Тут небольшая зрада в том, что даже если работаешь только по безналу через банк, то всё равно нужно будет иметь терминал, ставить его на учёт, обслуживать его и сдавать пустые отчёты по нему.

Мне почему-то кажется, что эта зрада воображаемая. Речь наверняка идет о розничном бизнесе, имеющем кассу, как и в случае с РРО. Работающих исключительно с юриками это не коснется.
Впрочем, некоторых работающих по безналу оснастить терминалами не помешает. Я плохо понимаю, почему купить пива я могу карточкой, а в автосервис должен нести пачку нала? Там есть касса банка, позволяющая им работать только по безналу, принимая за них нал. Там даже терминал есть, но не торговый - он предназначен только для снятия налички. В результате, при желании расплатиться картой, получается снятие в чужой кассе и внесение в кассу. Дикость!
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 02.09.15
Подякував: 388 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:18

Чого ти тупий міністре лізеш в кожен офіс ?! ти перше декларацію поясни де меріни, хати під києвом взялися чому я маю платити за цю дич 200 грн. в місяць ? що вона МЕНІ дасть ? детенізацію хочете тоді самі детенізуйтесь для початку
hnytka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:43

  PSL написав:
  BBC написав:1. Детенизация.
2. Возможность рассчетов кредиткой.

По второму пункуту согласен, а по первому - глобальный уход в тень тех, кто еще платит налоги. Очень многие ФОПы просто не потянут такого и уйдут в тень.

P.S. Что-то мне кажется, что налог "на посылки", pos-терминалы и прочие движения наших законодателей направлены на одно - убрать мелкую конкуренцию, которая отхватывает большой кусок продаж у крупных сетей, которых курируют сами_знаете_кто. Да и наценку можно поднять по своему усмотрению, при отсутствии конкуренции.

Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже, за исключением откровенного контрабаса. Уберут контрабас и все, сливайте воду :mrgreen: Еще особенностью горе предпринимателей есть не стабильный график работы - приходишь а нора закрыта. Типа я сидел, мне стало скучно - закрыл свою конуру и ушел. А ты тупо потратил время :x
Востаннє редагувалось ssnet в Вів 16 січ, 2018 16:48, всього редагувалось 1 раз.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:45

  BBC написав:
  ivsmvs84 написав:Пусть мне апологеты ПОСов расскажут как мне удобно будет с ним работать и как я многократно заработаю.

Контракт прямой. Оплата только на счет в банке. 3 группа. Я и так плачу с оборота, оплачивая по нескольку раз один и тот же налог (по контракту часть расходов компенсируется). И тут мне предлагают купить, поставить и обслуживать абсолютно бесполезный девайс? Я лучше куплю лишние ботинки детям на эти деньги чем буду сливать таким образом деньги в унитаз.

1. Детенизация.
2. Возможность рассчетов кредиткой.


Вы полагаете, что ответили на поставленный вопрос? Кого из тех, кто получает оплату только на счет по безналу, Вы собираетесь детенизировать? Как Вы собираетесь рассчитываться с ними кредиткой, если как клиент Вы им на хрен не нужны? В принципе. Никак. Ни с налом, ни с кредиткой.
headshaker
 
Повідомлень: 760
З нами з: 08.05.15
Подякував: 379 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:08

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже, за исключением откровенного контрабаса. Уберут контрабас и все, сливайте воду
Видимо, познания о принципах торговли вы черпаете из газетных статей и заявлений наших правителей.
Если человеку нужно купить только пачку сигарет/батон etc, он купит их в ларьке возле супермаркета, а не будет блуждать по необъятным просторам супермаркета.
Из практики: закрытие 2-3 ларьков возле супермаркета значительно поднимает продажи отдельных групп товаров.
На счет "контрабаса": в мелких магазинах наценка на китайский ширпотреб зачастую ниже, чем в больших сетях или специализированных магазинах.
PSL
 
Повідомлень: 55
З нами з: 26.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:10

  SMOKE написав:
  victor2016 написав:А ещё нужно обязать всех торговцев создать сайт и принимать оплату Visa или MasterCard :) Банкиры забывают в какой стране мы живём - некоторым проще будет закрыть СПД и работать в чёрную (миллионы торговцев, которые берут только нал проверять очень дорого получится). Думаю, это многих загонит в тень или пополнит ряды тех, кто работает на майдане в палатках :)

Ерунда. Возможность картой рассчитаттся должна быть всегда. Это аксиома. Кто не хочет- жестко штрафовать и проверки окупятся. Ориентироваться на хитросделанных спд ошибочно. Если они уходят от налогов- их проще закрыть и дать место тем, кто будет налоги платить. Если мы хотим жить в нормальной развитой стране- только так.

в нормальной стране нормальное правительство и только в нашей разворовывая миллиардами
перекладывают бремя долгов государства на плечи налогоплательщиков.
Или Вы хотите сказать что у нас чинуши не воры, начиная с Рошен Оффшоровича? И суды, и сиполнительная власть, и законодательная власть все честные, но только народец им попался хитрый, с которого три шкуры драть нужно? Вы это имели в виду?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.05.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:16

  ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже


Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи.
Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.
freeze
4
 
Повідомлень: 7183
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1911 раз.
Подякували: 2652 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:23

  freeze написав:могут сделать покупателю цены дешевле

дешевле могут быть товары, а цены ниже...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1781
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:36

  freeze написав:
  ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже


Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи.
Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.

Вы питаетесь только молоком и хлебом или целую неделю едите то что купили ? :mrgreen: В мелких магазинах нет выбора и есть большая вероятность купить просроченное. Да и норм мелкие магазины закрываются в 7 - 8 вечера. До допоздна или круглосуточно работают магазины, нацеленные на покупку пиваса и чипсов. ну и водки сомнительного качества. Там обычно тусуется соответствующий контингент.
Если брать строй-материалы, то они обычно борыжат со складов тех же сетевых магазинов или везут контрабанду. В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах. Их преимущество только в том, что если надо что-то по мелочи не надо перетрется в Эпицентр. Ну и с большей вероятностью можно нарваться на подделку.
Дешевле могут предложить в инет магазинах исключительно за счет полного ухода от налогов и продажи контрабанды.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:42

  ssnet написав:В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах.


Мне нравятся эти эксперты, которые слышали что-то о чем-то. Я уже минимум 10 лет зарабатываю неплохо только на том, что у меня дешевле, чем в Эпицентре, процентов на двадцать. И эти сказки про подделки из 90-х годов, кто будет делать эти подделки известных брендов, просто Эпицентр ставит громадную наценку, а мелкие магазины не такие жадные. Поэтому есть громадное желание крупного бизнеса их уничтожить, чтобы не мешали делать хороший гешефт.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 16 січ, 2018 17:43, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 7183
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1911 раз.
Подякували: 2652 раз.
 
Профіль
7
1
  #<1 ... 4567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, safonovstanislav, Surfer і 24 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних...
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:42
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 09:42
nalim
Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 20 гру, 2017 19:23
35 2502
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 14:05
Faceless
В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати...
R2 » Чет 21 гру, 2017 15:49
8 478
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 10:21
PV
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.