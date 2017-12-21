Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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tomato написав:Тут небольшая зрада в том, что даже если работаешь только по безналу через банк, то всё равно нужно будет иметь терминал, ставить его на учёт, обслуживать его и сдавать пустые отчёты по нему.
Мне почему-то кажется, что эта зрада воображаемая. Речь наверняка идет о розничном бизнесе, имеющем кассу, как и в случае с РРО. Работающих исключительно с юриками это не коснется. Впрочем, некоторых работающих по безналу оснастить терминалами не помешает. Я плохо понимаю, почему купить пива я могу карточкой, а в автосервис должен нести пачку нала? Там есть касса банка, позволяющая им работать только по безналу, принимая за них нал. Там даже терминал есть, но не торговый - он предназначен только для снятия налички. В результате, при желании расплатиться картой, получается снятие в чужой кассе и внесение в кассу. Дикость!
Чого ти тупий міністре лізеш в кожен офіс ?! ти перше декларацію поясни де меріни, хати під києвом взялися чому я маю платити за цю дич 200 грн. в місяць ? що вона МЕНІ дасть ? детенізацію хочете тоді самі детенізуйтесь для початку
BBC написав:1. Детенизация. 2. Возможность рассчетов кредиткой.
По второму пункуту согласен, а по первому - глобальный уход в тень тех, кто еще платит налоги. Очень многие ФОПы просто не потянут такого и уйдут в тень.
P.S. Что-то мне кажется, что налог "на посылки", pos-терминалы и прочие движения наших законодателей направлены на одно - убрать мелкую конкуренцию, которая отхватывает большой кусок продаж у крупных сетей, которых курируют сами_знаете_кто. Да и наценку можно поднять по своему усмотрению, при отсутствии конкуренции.
Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже, за исключением откровенного контрабаса. Уберут контрабас и все, сливайте воду Еще особенностью горе предпринимателей есть не стабильный график работы - приходишь а нора закрыта. Типа я сидел, мне стало скучно - закрыл свою конуру и ушел. А ты тупо потратил время
Востаннє редагувалось ssnet в Вів 16 січ, 2018 16:48, всього редагувалось 1 раз.
ivsmvs84 написав:Пусть мне апологеты ПОСов расскажут как мне удобно будет с ним работать и как я многократно заработаю.
Контракт прямой. Оплата только на счет в банке. 3 группа. Я и так плачу с оборота, оплачивая по нескольку раз один и тот же налог (по контракту часть расходов компенсируется). И тут мне предлагают купить, поставить и обслуживать абсолютно бесполезный девайс? Я лучше куплю лишние ботинки детям на эти деньги чем буду сливать таким образом деньги в унитаз.
1. Детенизация. 2. Возможность рассчетов кредиткой.
Вы полагаете, что ответили на поставленный вопрос? Кого из тех, кто получает оплату только на счет по безналу, Вы собираетесь детенизировать? Как Вы собираетесь рассчитываться с ними кредиткой, если как клиент Вы им на хрен не нужны? В принципе. Никак. Ни с налом, ни с кредиткой.
ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже, за исключением откровенного контрабаса. Уберут контрабас и все, сливайте воду
Видимо, познания о принципах торговли вы черпаете из газетных статей и заявлений наших правителей. Если человеку нужно купить только пачку сигарет/батон etc, он купит их в ларьке возле супермаркета, а не будет блуждать по необъятным просторам супермаркета. Из практики: закрытие 2-3 ларьков возле супермаркета значительно поднимает продажи отдельных групп товаров. На счет "контрабаса": в мелких магазинах наценка на китайский ширпотреб зачастую ниже, чем в больших сетях или специализированных магазинах.
victor2016 написав:А ещё нужно обязать всех торговцев создать сайт и принимать оплату Visa или MasterCard Банкиры забывают в какой стране мы живём - некоторым проще будет закрыть СПД и работать в чёрную (миллионы торговцев, которые берут только нал проверять очень дорого получится). Думаю, это многих загонит в тень или пополнит ряды тех, кто работает на майдане в палатках
Ерунда. Возможность картой рассчитаттся должна быть всегда. Это аксиома. Кто не хочет- жестко штрафовать и проверки окупятся. Ориентироваться на хитросделанных спд ошибочно. Если они уходят от налогов- их проще закрыть и дать место тем, кто будет налоги платить. Если мы хотим жить в нормальной развитой стране- только так.
в нормальной стране нормальное правительство и только в нашей разворовывая миллиардами перекладывают бремя долгов государства на плечи налогоплательщиков. Или Вы хотите сказать что у нас чинуши не воры, начиная с Рошен Оффшоровича? И суды, и сиполнительная власть, и законодательная власть все честные, но только народец им попался хитрый, с которого три шкуры драть нужно? Вы это имели в виду?
ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже
Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи. Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.
ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже
Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи. Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.
Вы питаетесь только молоком и хлебом или целую неделю едите то что купили ? В мелких магазинах нет выбора и есть большая вероятность купить просроченное. Да и норм мелкие магазины закрываются в 7 - 8 вечера. До допоздна или круглосуточно работают магазины, нацеленные на покупку пиваса и чипсов. ну и водки сомнительного качества. Там обычно тусуется соответствующий контингент. Если брать строй-материалы, то они обычно борыжат со складов тех же сетевых магазинов или везут контрабанду. В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах. Их преимущество только в том, что если надо что-то по мелочи не надо перетрется в Эпицентр. Ну и с большей вероятностью можно нарваться на подделку. Дешевле могут предложить в инет магазинах исключительно за счет полного ухода от налогов и продажи контрабанды.
ssnet написав:В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах.
Мне нравятся эти эксперты, которые слышали что-то о чем-то. Я уже минимум 10 лет зарабатываю неплохо только на том, что у меня дешевле, чем в Эпицентре, процентов на двадцать. И эти сказки про подделки из 90-х годов, кто будет делать эти подделки известных брендов, просто Эпицентр ставит громадную наценку, а мелкие магазины не такие жадные. Поэтому есть громадное желание крупного бизнеса их уничтожить, чтобы не мешали делать хороший гешефт.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 16 січ, 2018 17:43, всього редагувалось 1 раз.