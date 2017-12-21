Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Вів 16 січ, 2018 17:36

freeze написав: ssnet написав: Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже



Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи.

Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо. Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи.Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.

Вы питаетесь только молоком и хлебом или целую неделю едите то что купили ?В мелких магазинах нет выбора и есть большая вероятность купить просроченное. Да и норм мелкие магазины закрываются в 7 - 8 вечера. До допоздна или круглосуточно работают магазины, нацеленные на покупку пиваса и чипсов. ну и водки сомнительного качества. Там обычно тусуется соответствующий контингент.Если брать строй-материалы, то они обычно борыжат со складов тех же сетевых магазинов или везут контрабанду. В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах. Их преимущество только в том, что если надо что-то по мелочи не надо перетрется в Эпицентр. Ну и с большей вероятностью можно нарваться на подделку.Дешевле могут предложить в инет магазинах исключительно за счет полного ухода от налогов и продажи контрабанды.