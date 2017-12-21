RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:43

  ssnet написав:
  freeze написав:
  ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже


Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи.
Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.

Вы питаетесь только молоком и хлебом или целую неделю едите то что купили ? :mrgreen: В мелких магазинах нет выбора и есть большая вероятность купить просроченное. Да и норм мелкие магазины закрываются в 7 - 8 вечера. До допоздна или круглосуточно работают магазины, нацеленные на покупку пиваса и чипсов. ну и водки сомнительного качества.
Если брать строй-материалы, то они обычно борыжат со складов тех же сетевых магазинов или везут контрабанду. В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах. Их преимущество только в том, что если надо что-то по мелочи не надо перетрется в Эпицентр. Ну и с большей вероятностью можно нарваться на подделку.
Дешевле могут предложить в инет магазинах исключительно за счет полного ухода от налогов и продажи контрабанды.


Герега, перелогинься под своим настоящим имением. Тогда и рекламируй свой эпицентр наценок. Во все это фуфло поверят только те, кому лень связаться с производителем напрямую.
headshaker
 
Повідомлень: 760
З нами з: 08.05.15
Подякував: 379 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:02

  ssnet написав:Дешевле могут предложить в инет магазинах исключительно за счет полного ухода от налогов и продажи контрабанды.
Что вы так уцепились за контрабанду? Одна очень известная сеть собирала в Броварах крупную бытовую технику из комплектов, закупленных, как рем.комплекты - это не контрабанда (в солидном магазине, а не на рынке)?
  ssnet написав:В Эпицентре
В Эпицентре, как и в супермаркетах, одно преимущество: можно купить много всего из разных групп товаров, но за это нужно платить.
P.S. Вы бы у гугла спросили, где дороже, а где дешевле - он знает.
PSL
 
Повідомлень: 55
З нами з: 26.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:07

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  Gek2013 написав:Налог предпринимателем заплачен, а установка терминала сродни кондиционера - дополнительное удобство может быть, а может и не быть.

Это ещё один шаг к полному переходу на безнал, т.е. искоренению коррупции на местах, как класса. Достаточно полностью убрать наличку, и любая взятка будет оставлять электронный след. Можно конечно шоколадками платить, но большинство от взяток просто откажется
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 10.05.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, safonovstanislav, Surfer і 20 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних...
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:42
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 09:42
nalim
Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 20 гру, 2017 19:23
35 2502
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 14:05
Faceless
В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати...
R2 » Чет 21 гру, 2017 15:49
8 478
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 10:21
PV
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.