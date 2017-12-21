Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже
Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи. Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.
Вы питаетесь только молоком и хлебом или целую неделю едите то что купили ? В мелких магазинах нет выбора и есть большая вероятность купить просроченное. Да и норм мелкие магазины закрываются в 7 - 8 вечера. До допоздна или круглосуточно работают магазины, нацеленные на покупку пиваса и чипсов. ну и водки сомнительного качества. Если брать строй-материалы, то они обычно борыжат со складов тех же сетевых магазинов или везут контрабанду. В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах. Их преимущество только в том, что если надо что-то по мелочи не надо перетрется в Эпицентр. Ну и с большей вероятностью можно нарваться на подделку. Дешевле могут предложить в инет магазинах исключительно за счет полного ухода от налогов и продажи контрабанды.
Герега, перелогинься под своим настоящим имением. Тогда и рекламируй свой эпицентр наценок. Во все это фуфло поверят только те, кому лень связаться с производителем напрямую.
ssnet написав:Дешевле могут предложить в инет магазинах исключительно за счет полного ухода от налогов и продажи контрабанды.
Что вы так уцепились за контрабанду? Одна очень известная сеть собирала в Броварах крупную бытовую технику из комплектов, закупленных, как рем.комплекты - это не контрабанда (в солидном магазине, а не на рынке)?
ssnet написав:В Эпицентре
В Эпицентре, как и в супермаркетах, одно преимущество: можно купить много всего из разных групп товаров, но за это нужно платить. P.S. Вы бы у гугла спросили, где дороже, а где дешевле - он знает.
Gek2013 написав:Налог предпринимателем заплачен, а установка терминала сродни кондиционера - дополнительное удобство может быть, а может и не быть.
Это ещё один шаг к полному переходу на безнал, т.е. искоренению коррупции на местах, как класса. Достаточно полностью убрать наличку, и любая взятка будет оставлять электронный след. Можно конечно шоколадками платить, но большинство от взяток просто откажется