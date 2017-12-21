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Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:33

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  safonovstanislav написав:Вы же понимаете, что это будущее.

Я как раз так не думаю. Будущее - где-то в сфере бесконтактных платежей, NFC, всяких андроидпеев и тому подобного, с прявязкой к мобильным устройствам и без, но так или иначе как база еще очень долго будут банковские карты, возможно просто носители станут продвинутее.
А все эти направления с куаркодами как по мне мертворожденные и тупиковые решения.
  safonovstanislav написав:Ещё чуть времени, смартфоны будут у всех, а проводной интернет исчезнет, как средневековая дикость

И смартфоны будут, и проводной инет никуда не денется, просто займет другую нишу
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:36

  umniy написав:возможность принимать карты увеличивает средний чек на 20%-30% - проверено практикой


Всё зависит от специфики товара. Сегодня обсуждал с реализатором на рынке эту тему, за последний год ОДИН раз на этой точке предложили рассчитаться карточкой, я сам присутствовал тогда, больше случаев не вспомнили. Я сделал покупателю 10 процентов скидки и он довольный поскакал в ближайший банкомат снимать наличность, еще и спасибо сказал, обошлось ему где-то на 25 процентов дешевле чем в гипермаркете известном, но поскольку и мне досталось 25 процентов прибыли, я попросил заходить его еще и еще. И он потом еще приходил и покупал.
Так что мое субъективное мнение - на хрен мне это надо.
Придет время - увижу потребность сам поставлю, это будет мое решение, и мне будет это выгодно. Сейчас лишний ненужный гембель.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:37

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  victor2016 написав:Ну это всё равно, что жёстко штрафовать бабок, которые картошку продают под супермаркетом.


Не понимаю, почему всегда, когда говорят про контроль ФОПов малого бизнеса, кто-то сразу начинает говорить про бабок с картошкой?
Они что ФОПы? Они что - налоги платят? Они, с точки зрения НК физлица. А физлиц у нас пока не трогают. И в обозримом будущем не будут.
Давайте мухи отдельно - котлеты отдельно. Очевидно, что речь идёт, про прослойку торговцев, которые выросли с уровня "лоток на рынке" и перешли на уровень "магазин у дома". Только мышление осталось то --на уровне рынка. Законов поголовно не знают, налоги кроме ЕН+ЕСВ не платят, на работу реализаторов не оформляют. Что будем их жалеть?
umniy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:40

  Faceless написав:В той же Африке, Непале популярны сервисы через USSD коды, но это сугубо их местная специфика. Но этот сервис предоставляет третья сторона

Тогда странно, что в Украине этого нет :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:43

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:В той же Африке, Непале популярны сервисы через USSD коды, но это сугубо их местная специфика. Но этот сервис предоставляет третья сторона

Тогда странно, что в Украине этого нет :-)

У нас с инфраструктурой проще и это направление не востребовано
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:43

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  freeze написав:Всё зависит от специфики товара. Сегодня обсуждал с реализатором на рынке эту тему, за последний год ОДИН раз на этой точке предложили рассчитаться карточкой, я сам присутствовал тогда, больше случаев не вспомнили. Я сделал покупателю 10 процентов скидки и он довольный поскакал в ближайший банкомат снимать наличность, еще и спасибо сказал, обошлось ему где-то на 25 процентов дешевле чем в гипермаркете известном, но поскольку и мне досталось 25 процентов прибыли, я попросил заходить его еще и еще. И он потом еще приходил и покупал.
Так что мое субъективное мнение - на хрен мне это надо.
Придет время - увижу потребность сам поставлю, это будет мое решение, и мне будет это выгодно. Сейчас лишний ненужный гембель.


Спасибо за ваш ответ.
Поясню: во-первых, этот узкий момент, когда вы не закрыли сделку, а послали клиента обналичивать в банкомат, он мог и не вернуться. По всем правилам торговли сделку нужно закрывать сразу, не упуская клиента из вида. Например, я бы не вернулся, чисто принципиально, вот такой я принципиальный.
Во вторых - вы записали эту продажу в книгу продаж? А если честно? :-)
umniy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:46

  freeze написав:
  umniy написав:возможность принимать карты увеличивает средний чек на 20%-30% - проверено практикой


Всё зависит от специфики товара. Сегодня обсуждал с реализатором на рынке эту тему, за последний год ОДИН раз на этой точке предложили рассчитаться карточкой, я сам присутствовал тогда, больше случаев не вспомнили. Я сделал покупателю 10 процентов скидки и он довольный поскакал в ближайший банкомат снимать наличность, еще и спасибо сказал, обошлось ему где-то на 25 процентов дешевле чем в гипермаркете известном, но поскольку и мне досталось 25 процентов прибыли, я попросил заходить его еще и еще. И он потом еще приходил и покупал.
Так что мое субъективное мнение - на хрен мне это надо.
Придет время - увижу потребность сам поставлю, это будет мое решение, и мне будет это выгодно. Сейчас лишний ненужный гембель.

В Вашем примере - поддерживаю Вас.

Но чаще ситуация иная: в мелких точках - только нал, товар - по сути тот же, что и у ритейлеров, ассортимент товара - слабый, цена - ВЫШЕ! Вот этого я не понимаю
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:54

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  Igorten написав:Я понимаю почему против терминалов. Но пока не понимаю почему за. Неужели владельцы карточек так страдают от отсутствия терминала ? Ну прийдеш с карточкой, а я тебе ... интернет не работает, и что дальше. Ведь за этой хренью красиво поданной стоят не малые, нафиг не нужные расходы и кто то и не один уже приготовил карман, все остальное это больше обертка в виде детенизации и остальной хрени. Тянут сволочи где только можно.


Я вам поясню, почему "За" в ракурсе продавца. Представьте, что у вас бутик дорогой обуви. Цена на обувь стартует от 10тыс грн до 120тыс грн.
А теперь представьте человека, который такой нал носит в кармане. Правильно, таких нет. Всё на карте.
Это яркий пример, но поверьте, ситуация в магазинах попроще не лучше - не хотят сейчас люди носить с собой наличку. Опасно.
umniy
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:56

  umniy написав:
  victor2016 написав:Ну это всё равно, что жёстко штрафовать бабок, которые картошку продают под супермаркетом.


Не понимаю, почему всегда, когда говорят про контроль ФОПов малого бизнеса, кто-то сразу начинает говорить про бабок с картошкой?
Они что ФОПы? Они что - налоги платят? Они, с точки зрения НК физлица. А физлиц у нас пока не трогают. И в обозримом будущем не будут.
Давайте мухи отдельно - котлеты отдельно. Очевидно, что речь идёт, про прослойку торговцев, которые выросли с уровня "лоток на рынке" и перешли на уровень "магазин у дома". Только мышление осталось то --на уровне рынка. Законов поголовно не знают, налоги кроме ЕН+ЕСВ не платят, на работу реализаторов не оформляют. Что будем их жалеть?


Тут аналогия: бабки с картошкой по сравнению с супермаркетом - это как ФОП по сравнению с крупным бизнесом. Если 1-ю группу хотят пос-терминалы заставлять ставить - то неизвестно про какую прослойку торговцев речь идёт (пока ведь это только проект). А ФОП на упрощённой системе и не обязан всё знать (поэтому этот налог так и популярен - его многие платят). А вот у крупного бизнеса конечно есть целые отделы, которые специализируются на знании законов и уменьшении налогов.
victor2016
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:04

  umniy написав:во-первых, этот узкий момент, когда вы не закрыли сделку, а послали клиента обналичивать в банкомат, он мог и не вернуться.


Не мог не вернуться. 25 процентов бонуса на дороге не валяются.
Кроме того я в университете изучал психологию, и на уровне основного предмета с экзаменами, и на уровне нескольких спецкурсов, и все на отлично.

  umniy написав:Во вторых - вы записали эту продажу в книгу продаж? А если честно?


Без понятия. Я лично сам не занимаюсь такими розничными продажами, просто присутствовал в тот раз на месте с целью опроса торговых точек -
ежемесячно прохожу все точки продаж - продавцы ведут тетрадочки, где по пунктам записывают особо важные для меня моменты:
1/ что клиент спросил из асссортимента и у нас этого не оказалась в наличии
2/ все сообщения от покупателей, что где-то дешевле, желательно узнать где клиенты видели аналогичный товар дешевле. Здесь 50 грн бонус за каждую запись. Немного, но есть стимул взять ручку и записать.
3/ какие претензии выражали клиенту по качеству
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