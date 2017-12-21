Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Вів 16 січ, 2018 23:36

umniy написав: возможность принимать карты увеличивает средний чек на 20%-30% - проверено практикой возможность принимать карты увеличивает средний чек на 20%-30% - проверено практикой

Всё зависит от специфики товара. Сегодня обсуждал с реализатором на рынке эту тему, за последний год ОДИН раз на этой точке предложили рассчитаться карточкой, я сам присутствовал тогда, больше случаев не вспомнили. Я сделал покупателю 10 процентов скидки и он довольный поскакал в ближайший банкомат снимать наличность, еще и спасибо сказал, обошлось ему где-то на 25 процентов дешевле чем в гипермаркете известном, но поскольку и мне досталось 25 процентов прибыли, я попросил заходить его еще и еще. И он потом еще приходил и покупал.Так что мое субъективное мнение - на хрен мне это надо.Придет время - увижу потребность сам поставлю, это будет мое решение, и мне будет это выгодно. Сейчас лишний ненужный гембель.