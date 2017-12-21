Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

freeze написав:

umniy написав: во-первых, этот узкий момент, когда вы не закрыли сделку, а послали клиента обналичивать в банкомат, он мог и не вернуться. во-первых, этот узкий момент, когда вы не закрыли сделку, а послали клиента обналичивать в банкомат, он мог и не вернуться.

umniy написав: Во вторых - вы записали эту продажу в книгу продаж? А если честно? Во вторых - вы записали эту продажу в книгу продаж? А если честно?

Не мог не вернуться. 25 процентов бонуса на дороге не валяются.Кроме того я в университете изучал психологию, и на уровне основного предмета с экзаменами, и на уровне нескольких спецкурсов, и все на отлично.Без понятия. Я лично сам не занимаюсь такими розничными продажами, просто присутствовал в тот раз на месте с целью опроса торговых точек -ежемесячно прохожу все точки продаж - продавцы ведут тетрадочки, где по пунктам записывают особо важные для меня моменты:1/ что клиент спросил из асссортимента и у нас этого не оказалась в наличии2/ все сообщения от покупателей, что где-то дешевле, желательно узнать где клиенты видели аналогичный товар дешевле. Здесь 50 грн бонус за каждую запись. Немного, но есть стимул взять ручку и записать.3/ какие претензии выражали клиенту по качеству