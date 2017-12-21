Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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victor2016 написав:Ну это всё равно, что жёстко штрафовать бабок, которые картошку продают под супермаркетом.
Не понимаю, почему всегда, когда говорят про контроль ФОПов малого бизнеса, кто-то сразу начинает говорить про бабок с картошкой? Они что ФОПы? Они что - налоги платят? Они, с точки зрения НК физлица. А физлиц у нас пока не трогают. И в обозримом будущем не будут. Давайте мухи отдельно - котлеты отдельно. Очевидно, что речь идёт, про прослойку торговцев, которые выросли с уровня "лоток на рынке" и перешли на уровень "магазин у дома". Только мышление осталось то --на уровне рынка. Законов поголовно не знают, налоги кроме ЕН+ЕСВ не платят, на работу реализаторов не оформляют. Что будем их жалеть?
Тут аналогия: бабки с картошкой по сравнению с супермаркетом - это как ФОП по сравнению с крупным бизнесом. Если 1-ю группу хотят пос-терминалы заставлять ставить - то неизвестно про какую прослойку торговцев речь идёт (пока ведь это только проект). А ФОП на упрощённой системе и не обязан всё знать (поэтому этот налог так и популярен - его многие платят). А вот у крупного бизнеса конечно есть целые отделы, которые специализируются на знании законов и уменьшении налогов.
Нет, давайте без аналогий. Есть физические лица, есть ФОПы на упрощенке а есть на Общей. К физикам претензий нет, мы их и не обсуждаем. ФОП 1 гр достаточно редкое явление. Как правило это самозанятые ремесленники. Их процент в общей массе ничтожно мал, поэтому их тоже не будем рассматривать. А вот фопы 2 и 3 гр, это часто продавцы серого товара, которые неижелают выполнять законы в области защиты прав потребителя. Так вот чек от терминала будет минимальной гарантией, что вас услышат, когда вы прийдете с претензией.
Вы пишите, что фопы не обязаны знать законы? Вы серьезно?
umniy написав:во-первых, этот узкий момент, когда вы не закрыли сделку, а послали клиента обналичивать в банкомат, он мог и не вернуться.
Не мог не вернуться. 25 процентов бонуса на дороге не валяются. Кроме того я в университете изучал психологию, и на уровне основного предмета с экзаменами, и на уровне нескольких спецкурсов, и все на отлично.
umniy написав:Во вторых - вы записали эту продажу в книгу продаж? А если честно?
Без понятия. Я лично сам не занимаюсь такими розничными продажами, просто присутствовал в тот раз на месте с целью опроса торговых точек - ежемесячно прохожу все точки продаж - продавцы ведут тетрадочки, где по пунктам записывают особо важные для меня моменты: 1/ что клиент спросил из асссортимента и у нас этого не оказалась в наличии 2/ все сообщения от покупателей, что где-то дешевле, желательно узнать где клиенты видели аналогичный товар дешевле. Здесь 50 грн бонус за каждую запись. Немного, но есть стимул взять ручку и записать. 3/ какие претензии выражали клиенту по качеству
Красиво вы ушли от ответа про запись в Книге продаж, из чего я могу сделать вывод, что ваш оборот более 1млн грн\год, но вы его не светите и РРО не ставите, таким образом обманывая государство и не платите соответствующие налоги.
А ещё можно вопрос: а ваших реализаторов (тех, что с тетрадочками) вы оформили по трудовой, зарплату по-белому платите или тоже "включили психолога" Без обид, пожалуйста. Просто вы представитель той самой прослойки, о которой идёт речь.
freeze написав:Сегодня обсуждал с реализатором на рынке эту тему, за последний год ОДИН раз на этой точке предложили рассчитаться карточкой, я сам присутствовал тогда, больше случаев не вспомнили. Я сделал покупателю 10 процентов скидки и он довольный поскакал в ближайший банкомат снимать наличность
Я в каждой торговой точке предлагаю рассчитаться картой, даже если там очевидно нет терминала, т.к. иногда бывает, что из под полы терминал всё-таки достают. От подобных скидок, понятное дело, не отказываюсь. Тем более 10%. Выгода от оплаты кредитной картой, по сравнению с налом, сейчас 1-3%.
У меня есть обратная история. Гуляли в ТЦ, решил заглянуть в магазин курточек, так получилось, что одна куртка очень понравилась. Цена: 13 000 грн. Налички столько не было с собой, и даже в ближайшую неделю таких денег неоткуда было взять. Сказал продавцу, есть только кредитка, снимать нал с неё не буду, т.к. комиссии и проценты. Через 2 часа в этот магазин привезли терминал с какой-то другой точки того же владельца!
freeze написав:У меня есть обратная история. Гуляли в ТЦ, решил заглянуть в магазин курточек, так получилось, что одна куртка очень понравилась. Цена: 13 000 грн. Налички столько не было с собой, и даже в ближайшую неделю таких денег неоткуда было взять. Сказал продавцу, есть только кредитка, снимать нал с неё не буду, т.к. комиссии и проценты. Через 2 часа в этот магазин привезли терминал с какой-то другой точки того же владельца!
Вы описали типичный портрет среднестатистического украинского предпринимателя:
1) Как правило ФОП 2 группы 2) Несколько торговых точек в основных ТЦ города 3) Поголовно неоформленные продавцы 4) Отсутствие терминала либо спрятанный терминал на "крайний случай". Вы его описали. 5) Обороты от 3млн до 15млн грн\год при том, что пишут в годовой декларации до 1 млн 6) Панически боятся кассового аппарата, т.к. а)товар "серый" б)засветят обороты и свалят на общую группу, где налог 18% от чистой прибыли.