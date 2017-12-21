Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Сер 17 січ, 2018 15:12

umniy написав: Что должно в НК измениться, что бы у вас настроение стало хорошее? Что должно в НК измениться, что бы у вас настроение стало хорошее?

Немножко парадоксальный ответ, пусть уж лучше ничего в Податковом кодексе не меняется, уже доменялись, а то сейчас лоббисты Раду закидали законопроектами на ужесточения разные в отношении малого бизнеса по сравнению с которыми эти терминалы просто мелочь. В основном ребята от БПП стараются и Народный Фронт, плюс Самопомощь - у Остриковой кто-то ближайший родственник в крупнейшей фирме по изготовлению и эксплуатации РРО, так она уж сильно старается по этому поводу обилетить РРО всех кого возможно.И еще так называемая Рада реформ при кабмине фонтанирует идеями как закрутить гайки, как-то для себя погуглил этих реформаторов из этой Рады, все связаны были ранее с крупным бизнесом и сетями.Единственный адекватный депутат в Раде от малого бизнеса Оксана Продан, замглавы фракции БПП, мы с ней переписываемся по почте, я что-то спрашиваю, она отвечает. Вот писала как-то год назад на мой вопрос как на рынке в минус 10 могут технически работать РРО, Оксана говорит, что на комитете задавала этот вопрос при обсуждении, и на что честно ответила, что поняла одну вещь - всем остальным просто наплевать, что при таком морозе не работает распечатка текста, ваша судьба и ваши штрафы всем малоинтересны.Да, вот Юлю часто ругают, но фактически Батькивщина, единственная фракция, отстаивающая интересы малого бизнеса. Кирш из Народного фронта нормальный. Но их мало и они обречены в этой Раде.