Да, учредитель Европлюса их кипрская оффшорка..
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Додано: Сер 17 січ, 2018 14:25
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:49
А можно поинтересоваться, какие положительные изменения для малого бизнеса вы ожидаете? Что должно в НК измениться, что бы у вас настроение стало хорошее?
Правда, очень интересно.
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:12
Немножко парадоксальный ответ, пусть уж лучше ничего в Податковом кодексе не меняется, уже доменялись, а то сейчас лоббисты Раду закидали законопроектами на ужесточения разные в отношении малого бизнеса по сравнению с которыми эти терминалы просто мелочь. В основном ребята от БПП стараются и Народный Фронт, плюс Самопомощь - у Остриковой кто-то ближайший родственник в крупнейшей фирме по изготовлению и эксплуатации РРО, так она уж сильно старается по этому поводу обилетить РРО всех кого возможно.
И еще так называемая Рада реформ при кабмине фонтанирует идеями как закрутить гайки, как-то для себя погуглил этих реформаторов из этой Рады, все связаны были ранее с крупным бизнесом и сетями.
Единственный адекватный депутат в Раде от малого бизнеса Оксана Продан, замглавы фракции БПП, мы с ней переписываемся по почте, я что-то спрашиваю, она отвечает. Вот писала как-то год назад на мой вопрос как на рынке в минус 10 могут технически работать РРО, Оксана говорит, что на комитете задавала этот вопрос при обсуждении, и на что честно ответила, что поняла одну вещь - всем остальным просто наплевать, что при таком морозе не работает распечатка текста, ваша судьба и ваши штрафы всем малоинтересны.
Да, вот Юлю часто ругают, но фактически Батькивщина, единственная фракция, отстаивающая интересы малого бизнеса. Кирш из Народного фронта нормальный. Но их мало и они обречены в этой Раде.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:04
Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
Вы понимаете, что без РРО невозможно остановить торговлю серым товаром, невозможно призвать торговцев выполнять свои обязательства.
Наш народ так устроен, пока его не заставишь силой в рамках закона работать - он сам никогда не будет этого делать.
Вот даже вы, один бизнес делите на много ФОП, чтобы уйти от налогов. Хотя бы людей оформили, и на том огромное спасибо.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:12
Нет. Смысла кошмарить несколько миллионов человек нет, гораздо мудрее, во много раз дешевле и в сотни раз проще навести порядок на нескольких десятках таможенных постов и проконтролировать пересылки почтовые из-за бугра. И не будет никакого серого товара по определению.
Я читал как-то одного нашего экономиста, он выложил интересные цифры - около 60 процентов дохода государства - это поступления так или иначе связанные с экспортом и импортом, и если просто поднять соответствующие таможенные платежи в 2 раза, то можно в принципе отменить все внутренние налоги, все внутренние накладные, бухгалтерию, все налоговые органы, единственно внутренние чеки каждый магазин может выдавать с целью фиксации гарантии и возврата. Это называется свобода и справедливость. И за этим будущее, а не за кошмариванием личности, предпринимателей, повседневном контроле, открытии банковской тайны, контроль над расходами, везде где государство хочет засунуть свою лапу.
Это понятно фантастика, никто не позволит нам провести этот эксперимент, но зерно в размышлениях этого экономиста есть. Как и у Балашова 5 и 10, просто и понятно, все платят, всё логично и справедливо.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:23
Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
Вы или не понимаете, или делаете вид, что не понимаете зачем нужен РРО. Первая и самая главная причина - контроль над оборотами!
На данный момент средний бизнес маскируется под малый с помощью ФОП 2 группы. И нету ни единой другой возможности узнать оборот, как заставить установить их РРО.
Имея на руках фискальный чек предприниматель также обязан показать происхождение товара. Если белой накладной нет - товар считается бесплатно полученным с налогом 18%.
Ну нет у нас другого шанса вскрыть этот внутренний офшор.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:31
Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
А якщо він буде не сірим, ціни знизяться? Чи мета - хапнути більше налохов?
P.S. Імхо податки більше 10% грабунок
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:36
Надо установить вменённый доход для ФОПов, запретить сетям торговать через ФОПов, навести порядок в интернете, уволить тысячи проверяющих и других вымогателей, и не морочить людям голову. Это делается очень просто и быстро. Города-миллионники одна ставка, мелкие города другая, села другая. Ставка зависит от зоны города - центр больше, окраины меньше. Ставка зависит от торговой площади - сетка градаций.
Поступления увеличатся во много раз, экономия миллиардов на зарплатах контролирующих бюджетников, которые в мыле пытаются установить оборот, выжать взятку и тд.
Всё должно быть очень просто и справедливо. Но у нас нет цели чтобы было просто и справедливо.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:45
Это утопия.
И в Польше и в США стоят РРО. Поэтому там пенсионеры счастливые и не считают копейки у аптеки со слезами на глазах.
У нас упрощенку превратили в цирк, где дядя вместо налога 100тыс, платит 1600 и еще рассказывает про свое плохое настроение.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:48
Если товар будет белым, то ваша мама на свою пенсию купит себе путевку в санаторий на 21 день, с 3х разовым питанием и лечебными процедурами. Например в Трускавец.
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