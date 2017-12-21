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Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:00

  freeze написав:
  umniy написав:На данный момент средний бизнес маскируется под малый с помощью ФОП 2 группы. И нету ни единой другой возможности узнать оборот, как заставить установить их РРО.


Надо установить вменённый доход для ФОПов, запретить сетям торговать через ФОПов, навести порядок в интернете, уволить тысячи проверяющих и других вымогателей, и не морочить людям голову. Это делается очень просто и быстро. Города-миллионники одна ставка, мелкие города другая, села другая. Ставка зависит от зоны города - центр больше, окраины меньше. Ставка зависит от торговой площади - сетка градаций.
Поступления увеличатся во много раз, экономия миллиардов на зарплатах контролирующих бюджетников, которые в мыле пытаются установить оборот, выжать взятку и тд.

Всё должно быть очень просто и справедливо. Но у нас нет цели чтобы было просто и справедливо.

Также очень прошу вас обьяснить, что такое вмененный налог для ФОП?
umniy
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:11

  umniy написав:Также очень прошу вас обьяснить, что такое вмененный налог для ФОП?


Всё касается ФОПов. Ограничение на наемных 2-3 человека, одновременно сделает невозможным большие обороты. Запретить использование ФОПов сетями.
Магазин ФОПа в центре города миллионника площадью 100 квадратов платит 10 000 гривен в месяц налога, цифры все условные и устанавливаются местным самоуправлением, лавка в селе 20 квадратов платит 100 гривен, сапожник платит 500 гривен в месяц. Никакие проверяющие не имеют право предъявлять претензии и вымогать взятки ни за что, если ты уплатил вмененный доход. РРО используется исключительно для удобства людей и не несет фискальной нагрузки. Устанавливается жесткий контроль на таможне, надо у Саакашвили спросить как он это делал, пока беднягу не посадили, перекрывается пограничная беготня бегунками и сотни посылок из-за бугра, впрочем последнее уже пытаются сделать. По определению тогда отсутствует серый товар, взятки и коррупция, поступления в бюджет вырастут минимум в несколько раз, коррупция остынет.
freeze
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