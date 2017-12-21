Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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umniy написав:Нет, давайте без аналогий. Есть физические лица, есть ФОПы на упрощенке а есть на Общей. К физикам претензий нет, мы их и не обсуждаем. ФОП 1 гр достаточно редкое явление. Как правило это самозанятые ремесленники. Их процент в общей массе ничтожно мал, поэтому их тоже не будем рассматривать. А вот фопы 2 и 3 гр, это часто продавцы серого товара, которые неижелают выполнять законы в области защиты прав потребителя. Так вот чек от терминала будет минимальной гарантией, что вас услышат, когда вы прийдете с претензией.
Вы пишите, что фопы не обязаны знать законы? Вы серьезно?
Аналогии - помогают на очевидных вещах объяснить не столь очевидные. А если без аналогий, то я считаю - нельзя считать всех предпринимателей нарушителями закона и приравнивать их к юрлицам. Согласен, ФОПы в основном - 1-я и 2-я группа. Думаю, в большинстве своём - это люди, которые ведут бизнес самостоятельно, без наёмных сотрудников, без офиса, продают в интернете через сайт и отправляют Новой Почтой, наложенным платежом (предоплаты у нас в стране многие боятся). Терминал им не окупится и не повысит продажи на 30-40 процентов. Кроме того, нужно принять во внимание, что один человек занимается всем: бухгалтерией, закупкой и продажей товара, маркетингом и т.д. (это не считая того, что нужно заниматься не только работой, но и другими семейными делами). На изучение всех изменений закона - не всегда хватает времени. Именно поэтому - он работает на упрощённой системе, что бы меньше тратить времени, а не для того, что бы брать чёрный нал. и не платить налоги. Чемоданы денег предпринимателю платить не будут - скорее заплатят юрлицу по безналу. Клиентов у предпринимателя не так много, и он их ценит больше, чем работник магазина. Я думаю, в большинстве случаев, вернёт деньги за товар даже без чека. Внедрение обязательного подключения такого гаджета, как ПОС-терминал - только повысит напряжённость в нашем обществе, а не выведет кого-то из тени.
ssnet написав:Не смешите, какая конкуренция. В мелких магазинах все дороже
Ерунда. Мелкие узкопрофильные магазины в основном могут сделать покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах, за счет мобильности в принятии решений. Поэтому мелкий бизнес так ненавидят всякие там Эпицентры, ставящие 100 процентов наценки, и прочие жадные товарищи. Если вы имеете в виду продовольственные магазин у дома, то там должно быть немного дороже по определению формата, потому что вам под нос привезли молоко или хлеб, и вам не надо перется и жечь дорогой бензин в АТБ или Сильпо.
С интересом читаю данную тему. Отлично видны позиции отдельных сторон, особенно представителей торговли. Но вот здесь, честно, не выдержал! Пожалуйста, приведите пример, когда мелкие "узкопрофильные" магазины сделают покупателю цены дешевле, чем в сетевых гигантах? Если только это не интернет-магазины? С удовольствием приду и отоварюсь в таких магазинах, даже согласен за наличные! А насчет продмагов у дома... Возле меня, в пределах 5 минут ходьбы находятся: 1) мелкий магазин прямо в моем доме, с сомнительным ассортиментом просроченных товаров; 2) "АТБ" 3) "Брусничка". Так вот. Несмотря на то, что мелкий, как я уже говорил, "прямо в моем доме" и еще подобный притулился в соседнем - я за последние 10 лет ничего в них не покупал. Потому что и дороже существенно, и боюсь нарваться на просроченное... Так что Вы позицию отстаивайте, но не надо перебарщивать...
Теперь пару слов насчет того, что торговцы охотно делают скидку при оплате налом. Да, есть такие случаи. Не так давно в "Мире кожи и меха" при оплате наличными сделали дополнительную скидку 10%. Тут не лень сбегать и снять с дебетовой карты (с бесплатным снятием)нужную сумму. А вообще я лично привык везде кредитками расплачиваться. Такая, понимаешь ли, дурная привычка...
И напоследок. О торговцах продтоварами. Сколько раз видел, как они выгребали товар из того же "АТБ" и буквально за 20 метров продавали, но уже дороже. Хороший бизнес...Так что, давайте без "давайте", как говорится...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
ssnet написав:В Эпицентре будет дешевле чем в барыжных магазинах.
Мне нравятся эти эксперты, которые слышали что-то о чем-то. Я уже минимум 10 лет зарабатываю неплохо только на том, что у меня дешевле, чем в Эпицентре, процентов на двадцать. И эти сказки про подделки из 90-х годов, кто будет делать эти подделки известных брендов, просто Эпицентр ставит громадную наценку, а мелкие магазины не такие жадные. Поэтому есть громадное желание крупного бизнеса их уничтожить, чтобы не мешали делать хороший гешефт.
Ну, с профилем Вашей торговли уже определились. Расскажите, чем таким Вы торгуете, тут немало одесситов читает и с удовольствием у Вас отоварится. Бесплатная реклама на ровном месте, не отказывайтесь. К сожалению, я не Ваш земляк...
Востаннє редагувалось Искатель в Сер 17 січ, 2018 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
freeze написав: к слову маршруточники могут приготовиться.... сейчас подорожало топливо, растет курс доллара, а с ним и зпч - готовтесь к подорожанию проезда и статьи про сверх зароботки водителей маршруток, талончики налоги и тд...
О, кстати, а можно вопрос?
В уездном городе П с 4 января проезд подорожал сразу на 25%. Было 4 грн, стало 5 грн. Что из вышеперечисленного подорожало на 25%? Бензин, доллар или запчасти? Все хотел спросить кого-то, кто в теме (я помню, Вы рассказывали, что занимаетесь автоперевозками).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
freeze написав: к слову маршруточники могут приготовиться.... сейчас подорожало топливо, растет курс доллара, а с ним и зпч - готовтесь к подорожанию проезда и статьи про сверх зароботки водителей маршруток, талончики налоги и тд...
О, кстати, а можно вопрос?
В уездном городе П с 4 января проезд подорожал сразу на 25%. Было 4 грн, стало 5 грн. Что из вышеперечисленного подорожало на 25%? Бензин, доллар или запчасти? Все хотел спросить кого-то, кто в теме (я помню, Вы рассказывали, что занимаетесь автоперевозками).
BBC написав:И терминалы для оплаты проезда в каждую маршрутку
А ничего смешного. Во всем общественном транспорте Польши стоят платежные билетные терминалы. Хочешь - купи билет за наличку, а хочешь - при помощи карты. Супер удобно. Не то, что у нас: "Передайте водію за проїзд. Водій а де решта??!!?"
victor2016 написав:Аналогии - помогают на очевидных вещах объяснить не столь очевидные. А если без аналогий, то я считаю - нельзя считать всех предпринимателей нарушителями закона и приравнивать их к юрлицам. Согласен, ФОПы в основном - 1-я и 2-я группа. Думаю, в большинстве своём - это люди, которые ведут бизнес самостоятельно, без наёмных сотрудников
Я еще раз, для вас повторю, что речь идет про магазины и бутики, которые обнаглели в край, считая, что упрощенка это синоним пофигизма. - прячут свои настоящие обороты, которые часто переваливают 1млн грн - продают серый товар - не оформляют продавцов - не выполняют своих обязанностей с сфере защиты прав потребителя
Имея на руках чек, пусть даже с терминала, есть возможность: - засветить их оборот - документ подтверждающий факт покупки для суда, на случай "качелей"