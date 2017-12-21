Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Сер 17 січ, 2018 22:24

umniy написав: Нет, давайте без аналогий. Есть физические лица, есть ФОПы на упрощенке а есть на Общей.

К физикам претензий нет, мы их и не обсуждаем. ФОП 1 гр достаточно редкое явление. Как правило это самозанятые ремесленники. Их процент в общей массе ничтожно мал, поэтому их тоже не будем рассматривать. А вот фопы 2 и 3 гр, это часто продавцы серого товара, которые неижелают выполнять законы в области защиты прав потребителя. Так вот чек от терминала будет минимальной гарантией, что вас услышат, когда вы прийдете с претензией.



Вы пишите, что фопы не обязаны знать законы? Вы серьезно? Нет, давайте без аналогий. Есть физические лица, есть ФОПы на упрощенке а есть на Общей.К физикам претензий нет, мы их и не обсуждаем. ФОП 1 гр достаточно редкое явление. Как правило это самозанятые ремесленники. Их процент в общей массе ничтожно мал, поэтому их тоже не будем рассматривать. А вот фопы 2 и 3 гр, это часто продавцы серого товара, которые неижелают выполнять законы в области защиты прав потребителя. Так вот чек от терминала будет минимальной гарантией, что вас услышат, когда вы прийдете с претензией.Вы пишите, что фопы не обязаны знать законы? Вы серьезно?

Аналогии - помогают на очевидных вещах объяснить не столь очевидные. А если без аналогий, то я считаю - нельзя считать всех предпринимателей нарушителями закона и приравнивать их к юрлицам. Согласен, ФОПы в основном - 1-я и 2-я группа. Думаю, в большинстве своём - это люди, которые ведут бизнес самостоятельно, без наёмных сотрудников, без офиса, продают в интернете через сайт и отправляют Новой Почтой, наложенным платежом (предоплаты у нас в стране многие боятся). Терминал им не окупится и не повысит продажи на 30-40 процентов. Кроме того, нужно принять во внимание, что один человек занимается всем: бухгалтерией, закупкой и продажей товара, маркетингом и т.д. (это не считая того, что нужно заниматься не только работой, но и другими семейными делами). На изучение всех изменений закона - не всегда хватает времени. Именно поэтому - он работает на упрощённой системе, что бы меньше тратить времени, а не для того, что бы брать чёрный нал. и не платить налоги. Чемоданы денег предпринимателю платить не будут - скорее заплатят юрлицу по безналу. Клиентов у предпринимателя не так много, и он их ценит больше, чем работник магазина. Я думаю, в большинстве случаев, вернёт деньги за товар даже без чека. Внедрение обязательного подключения такого гаджета, как ПОС-терминал - только повысит напряжённость в нашем обществе, а не выведет кого-то из тени.