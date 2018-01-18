Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05

umniy написав: Я правильно понимаю, что мы с вами сошлись на мнении, что контроллировать обороты необходимо? Я правильно понимаю, что мы с вами сошлись на мнении, что контроллировать обороты необходимо?

Кстати Вы никак не отреагировали на простое и естественное предложение ограничить количество наемных работников так не любимых Вами ФОПов второй группы условно в 1-2, максимум три человека, это и будет естественным ограничителем оборота.Сейчас до 10 наемных работников при обороте полтора миллиона гривен в год вызывает широкую улыбку тех, кто хоть как-то разбирается в ситуации. Ходите и проверяйте неоформленных работников. Это так просто, не нужны накладные, чеки, бумаги разные, за день можно обойти десятки точек и проконтролировать.Возможно выделить в отдельную группу - ювелирные изделия и айфоны.Вот я вам точно скажу, что продать на 10 миллионов гривен штанов вдвоем НЕВОЗМОЖНО.Как и холодильников. НЕВОЗМОЖНО продать вдвоем на 10 миллионов пластмассовых ведерок и сувениров.Я всё пытаюсь до Вас донести либеральные ценности, не надо пытаться контролировать всех и вся, есть критерии риска, Слава Богу, наконец это поняла наша налоговая, мне-то конечно смешно, но наконец на пятом году реформ налоговая поняла и опубликовала график проверок на 2018 год исходя из критериев риска, молодцы, конечно, но ЧЕТЫРЕ года потратить на то, чтобы понять элементарную вещь - на фиг проверять предприятие, которое уплатило больше налогов, чем в среднем по отрасли, цирк ё-моё, жизнь уходит на восприятие некоторыми элементарных вещей. После майдана в среднем у людей прошло 6 процентов жизни !!! Ну, задумайтесь над этим.