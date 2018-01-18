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Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:31

  galex написав:ибо я не понимаю зачем бороться с олигархами и по какому принципу это делать.


Вы немножко путаете значения слов Богатый и Олигарх.
Богатый - это Цукерберг или Гейтс.
А украинский олигарх - это человек, который использует свое состояние с целью незаконного влияния на власть или сам будучи при власти. В ТОП-100 украинского форбс половину не являются никакими олигархами, не при власти, не при депутатстве, не имеют своих телеканалов, чтобы влиять на принятие нужных решений.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:51

  safonovstanislav написав:А Вы не думали, почему после кризиса, в Украине жизнь стала хуже? Как раз прищемили олигархов, и они со страху поменяли свои гривны на доллары, и вывели за границу, обвалив гривну. Хотите ещё раз прищемить, чтоб курс был 80?

Есть одна старая пословица. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Так что, подумайте, прежде, чем предлагать бороться с олигархами

может быть расскажите популярно как и кто их прищемил? то что один олигарх хочет улучшить своё положение за счёт других - это банальный передел богатств и ресурсов в Украине, а не ущемление олигархов как класса...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:02

  freeze написав:
  galex написав:ибо я не понимаю зачем бороться с олигархами и по какому принципу это делать.


Вы немножко путаете значения слов Богатый и Олигарх.
Богатый - это Цукерберг или Гейтс.
А украинский олигарх - это человек, который использует свое состояние с целью незаконного влияния на власть или сам будучи при власти. В ТОП-100 украинского форбс половину не являются никакими олигархами, не при власти, не при депутатстве, не имеют своих телеканалов, чтобы влиять на принятие нужных решений.

Это вы путаете -- на власть все "влияют" -- про лоббирование почитайте.
Олигарх -- это наоборот: использует (или использовал) свою власть для обогащения...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05

  umniy написав:Я правильно понимаю, что мы с вами сошлись на мнении, что контроллировать обороты необходимо?


Кстати Вы никак не отреагировали на простое и естественное предложение ограничить количество наемных работников так не любимых Вами ФОПов второй группы условно в 1-2, максимум три человека, это и будет естественным ограничителем оборота.
Сейчас до 10 наемных работников при обороте полтора миллиона гривен в год вызывает широкую улыбку тех, кто хоть как-то разбирается в ситуации. Ходите и проверяйте неоформленных работников. Это так просто, не нужны накладные, чеки, бумаги разные, за день можно обойти десятки точек и проконтролировать.
Возможно выделить в отдельную группу - ювелирные изделия и айфоны.
Вот я вам точно скажу, что продать на 10 миллионов гривен штанов вдвоем НЕВОЗМОЖНО.
Как и холодильников. НЕВОЗМОЖНО продать вдвоем на 10 миллионов пластмассовых ведерок и сувениров.

Я всё пытаюсь до Вас донести либеральные ценности, не надо пытаться контролировать всех и вся, есть критерии риска, Слава Богу, наконец это поняла наша налоговая, мне-то конечно смешно, но наконец на пятом году реформ налоговая поняла и опубликовала график проверок на 2018 год исходя из критериев риска, молодцы, конечно, но ЧЕТЫРЕ года потратить на то, чтобы понять элементарную вещь - на фиг проверять предприятие, которое уплатило больше налогов, чем в среднем по отрасли, цирк ё-моё, жизнь уходит на восприятие некоторыми элементарных вещей. После майдана в среднем у людей прошло 6 процентов жизни !!! Ну, задумайтесь над этим.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:13

  Cler написав:
  safonovstanislav написав:А Вы не думали, почему после кризиса, в Украине жизнь стала хуже? Как раз прищемили олигархов, и они со страху поменяли свои гривны на доллары, и вывели за границу, обвалив гривну. Хотите ещё раз прищемить, чтоб курс был 80?

Есть одна старая пословица. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Так что, подумайте, прежде, чем предлагать бороться с олигархами

может быть расскажите популярно как и кто их прищемил? то что один олигарх хочет улучшить своё положение за счёт других - это банальный передел богатств и ресурсов в Украине, а не ущемление олигархов как класса...

А причём здесь классы? Вы бы, на месте рядового олигарха, хотели, чтоб ваши богатства и ресурсы переделили? Или для подстраховки вывели бы их подальше
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:05

  safonovstanislav написав:
  budivelnik написав:б - є точки з високою націнкою (більше 20%) тоді обслуговування терміналу(рахуй доходи банків) становлять 10% від доходів підприємства , тільки затрати тут різні, банк поставив термінал , підприємець ....... зробив в 100 разів більше операцій.

Откуда вообще у всех впечатление, что бедные торговцы зарабатывают несчастные 20%?

Стандартная наценка на рынках от 100%. Я знаю о чём пишу из первых рук. Да, сейчас крупные торговые сети подвинули рыночных торговцев. Чтоб с ними конкурировать, выкручиваются тем, что продают товар хуже качеством, но дешевле. Но, за меньше 100% накрутки к оптовой цене, никто работать не будет.


простите, это Вы весь товар на рынках так посчитали?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:20

  swan forever написав:
  safonovstanislav написав:Откуда вообще у всех впечатление, что бедные торговцы зарабатывают несчастные 20%?

Стандартная наценка на рынках от 100%. Я знаю о чём пишу из первых рук. Да, сейчас крупные торговые сети подвинули рыночных торговцев. Чтоб с ними конкурировать, выкручиваются тем, что продают товар хуже качеством, но дешевле. Но, за меньше 100% накрутки к оптовой цене, никто работать не будет.


простите, это Вы весь товар на рынках так посчитали?


Человек просто не в теме, поэтому с его уст звучат какие-то странные цифры, то про сотнях процентов наценки, то про 100 процентов наценки. Он просто сам никогда не пробовал продавать с такой наценкой. АйТишники они с полетом фантазии. Тут даже спорить нет смысла.
freeze
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  #<1 ... 18192021
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