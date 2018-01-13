Про це повідомляє CoinTelegraph.
Дивися повний текст Майнери видобули 80% всіх біткойнів.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 20:43
Майнери видобули 80% всіх біткойнів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майнери видобули 80% всіх біткойнів.
Додано: Пон 15 січ, 2018 20:47
Забули написати що Сатоші Н. все чітко порахував, майнити будуть до (УВАГА)
2140 року!
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