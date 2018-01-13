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Майнери видобули
80% всіх біткойнів

Майнери видобули 80% всіх біткойнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:43

Майнери видобули 80% всіх біткойнів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CoinTelegraph.

Дивися повний текст Майнери видобули 80% всіх біткойнів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:43

а остальные 20%? Инфляция?
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:47

Забули написати що Сатоші Н. все чітко порахував, майнити будуть до (УВАГА)
2140 року!
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