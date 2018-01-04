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Президент Туркменістану
заборонив автомобілі всіх...

Президент Туркменістану заборонив автомобілі всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:52

Президент Туркменістану заборонив автомобілі всіх...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники ДПС без пояснень почали відганяти на штрафмайданчик небілі автомобілі.

Дивися повний текст Президент Туркменістану заборонив автомобілі всіх кольорів, окрім білого.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:52

вы больны? нет, это вы больны....
kentavr
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:12

вообще-то запретил только черный цвет, а журналисты в названии статьи извратили с точностью до наоборот.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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