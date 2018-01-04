Співробітники ДПС без пояснень почали відганяти на штрафмайданчик небілі автомобілі.
Дивися повний текст Президент Туркменістану заборонив автомобілі всіх кольорів, окрім білого.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 20:52
Президент Туркменістану заборонив автомобілі всіх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент Туркменістану заборонив автомобілі всіх кольорів, окрім білого.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:12
вообще-то запретил только черный цвет, а журналисты в названии статьи извратили с точностью до наоборот.
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