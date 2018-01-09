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НБУ наводить лад
на ринку депозитів

НБУ наводить лад на ринку депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:01

НБУ наводить лад на ринку депозитів

Пропонуємо до обговорення:
У рамках низки ініціатив в частині регулювання вітчизняного фінансового сектору Національний банк України продовжує роботу з банками в напрямку контролю ставок за депозитами для фізичних осіб.

Дивися повний текст НБУ наводить лад на ринку депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:01

Ставки по гривне за вычетом налогов не перекрывают уже рост курса доллара
Так что лучше уже в доллар, а доллар с такими ставками разве что тупо хранить в банке на каком-то текущем депозите с возможностью свободного снятия в любой момент
Депозиты перестали быть инструментом для заработка и потеряли смысл
iscmessenger
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:17

АМКУ конечно не видит этот картельный сговор
Всё IMHO
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