У рамках низки ініціатив в частині регулювання вітчизняного фінансового сектору Національний банк України продовжує роботу з банками в напрямку контролю ставок за депозитами для фізичних осіб.
Дивися повний текст НБУ наводить лад на ринку депозитів.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 22:01
НБУ наводить лад на ринку депозитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ наводить лад на ринку депозитів.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:01
Ставки по гривне за вычетом налогов не перекрывают уже рост курса доллара
Так что лучше уже в доллар, а доллар с такими ставками разве что тупо хранить в банке на каком-то текущем депозите с возможностью свободного снятия в любой момент
Депозиты перестали быть инструментом для заработка и потеряли смысл
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