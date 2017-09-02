Коріння девальвації гривні, яку ми зараз спостерігаємо, зароджувалися не в 2014-му році, зазначив економіст.
Дивися повний текст Гривня пережила три девальвації — Пинзеник.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07
Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня пережила три девальвації — Пинзеник.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07
але 99% пересічних, подивившись зомбоящик, голосуватимуть за більшу дозу гречки з локшиною
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:34
Во-первых, недостаток валюты покрывают наращиванием долгов, а не урезанием.
Либо Пинзеныка неправильно цитируют, либо такой он "эксперт".
Что касается неизбежности последней девальвации 2014-2015 гг - да, она была неизбежна.
Только ни в какой резкой и серьезной девальвации необходимости не было. Это миф постмайданной власти. Один из самых нелепых, но важных для ее политического реноме.
Это уже десятки раз расписывалось вдоль и поперек. Напомню тезисно:
в 2013 году, перед "неизбежной" девальвацией:
- экспорт товаров и услуг составил 85 млрд долларов (682 млрд грн)
- импорт товаров и услуг - 100 млрд долларов (806 млрд грн).
Дефицит внешнеторгового сальдо при стабильном курсе 8 грн за долларов составлял 15 млрд долларов (120 млрд грн), и поддерживался ростом долгов и проеданием ЗВР. Как и пишет Пинзенык и др. "эксперты".
Чтобы не увеличивать долги и не уменьшать ЗВР, необходимо уравновесить импорт и экспорт (то есть митигировать риски будущей девальвации).
Самый простой и действенный способ - снизить курс гривны, чтобы уменьшить импорт за счет роста его гривневой цены, и повысить экспортные доходы, доминированные в гривне.
Путем составления элементарной пропорции, получаем курс грн, при котором импорт и экспорт уравновешиваются, в размере 9.48 за доллар.
Экспорт = 9,48 грн * 85 млрд долларов = 806 млрд грн.
Объем импорта при этом на соответствующие 19% (9.48 / 8 - 100%) не вырастет, поскольку спрос эластичен по цене, а значит с подорожанием импортных товаров на соответствующую величину снизится спрос на них.
9.48 грн за доллар - это просто "фантастически серьезная" девальвация. Думаю, многие мечтали бы о таком курсе в 2014. Но напомню, что год закончился с фактическим курсом 17 грн за доллар.
Вся дельта - это некомпетентность и сознательное вредительство руководителей денежных и государственных властей тех лет!
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40
Re: Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
Не все так просто с "пропорциями", это раз.
В 2014 произошло много чего, что повлияло на курс, это два.
Хотя также считаю, что девальвация 2014-3015 была неадекватна реальной экономической ситуации, но шансов на ревальвация это не дает
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