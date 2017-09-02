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Гривня пережила три
девальвації — Пинзеник

Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07

Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

Пропонуємо до обговорення:
Коріння девальвації гривні, яку ми зараз спостерігаємо, зароджувалися не в 2014-му році, зазначив економіст.

Дивися повний текст Гривня пережила три девальвації — Пинзеник.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07

але 99% пересічних, подивившись зомбоящик, голосуватимуть за більшу дозу гречки з локшиною
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:34

Во-первых, недостаток валюты покрывают наращиванием долгов, а не урезанием.

Либо Пинзеныка неправильно цитируют, либо такой он "эксперт".

Что касается неизбежности последней девальвации 2014-2015 гг - да, она была неизбежна.

Только ни в какой резкой и серьезной девальвации необходимости не было. Это миф постмайданной власти. Один из самых нелепых, но важных для ее политического реноме.

Это уже десятки раз расписывалось вдоль и поперек. Напомню тезисно:

в 2013 году, перед "неизбежной" девальвацией:
- экспорт товаров и услуг составил 85 млрд долларов (682 млрд грн)
- импорт товаров и услуг - 100 млрд долларов (806 млрд грн).

Дефицит внешнеторгового сальдо при стабильном курсе 8 грн за долларов составлял 15 млрд долларов (120 млрд грн), и поддерживался ростом долгов и проеданием ЗВР. Как и пишет Пинзенык и др. "эксперты".

Чтобы не увеличивать долги и не уменьшать ЗВР, необходимо уравновесить импорт и экспорт (то есть митигировать риски будущей девальвации).

Самый простой и действенный способ - снизить курс гривны, чтобы уменьшить импорт за счет роста его гривневой цены, и повысить экспортные доходы, доминированные в гривне.

Путем составления элементарной пропорции, получаем курс грн, при котором импорт и экспорт уравновешиваются, в размере 9.48 за доллар.

Экспорт = 9,48 грн * 85 млрд долларов = 806 млрд грн.

Объем импорта при этом на соответствующие 19% (9.48 / 8 - 100%) не вырастет, поскольку спрос эластичен по цене, а значит с подорожанием импортных товаров на соответствующую величину снизится спрос на них.

9.48 грн за доллар - это просто "фантастически серьезная" девальвация. Думаю, многие мечтали бы о таком курсе в 2014. Но напомню, что год закончился с фактическим курсом 17 грн за доллар.

Вся дельта - это некомпетентность и сознательное вредительство руководителей денежных и государственных властей тех лет!
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40

Re: Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

Criticus написав:Во-первых, недостаток валюты можно покрывать наращиванием долгов, а не урезанием.

Либо Пинзеныка неправильно цитируют, либо такой он "эксперт".

Что касается неизбежности последней девальвации 2014-2015 гг - да, она была неизбежна.

Только ни в какой резкой и серьезной девальвации необходимости не было. Это миф постмайданной власти. Один из самых нелепых, но важных для ее политического реноме.

Это уже десятки раз расписывалось вдоль и поперек. Напомню тезисно:

в 2013 году, перед "неизбежной" девальвацией:
- экспорт товаров и услуг составил 85 млрд долларов (682 млрд грн)
- импорт товаров и услуг - 100 млрд долларов (806 млрд грн).

Дефицит внешнеторгового сальдо при стабильном курсе 8 грн за долларов составлял 15 млрд долларов (120 млрд грн), и поддерживался ростом долгов и проеданием ЗВР. Как и пишет Пинзенык и др. "эксперты".

Чтобы не увеличивать долги и не уменьшать ЗВР, необходимо уравновесить импорт и экспорт (то есть митигировать риски будущей девальвации).

Самый простой и действенный способ - снизить курс гривны, чтобы уменьшить импорт за счет роста его гривневой цены, и повысить экспортные доходы, доминированные в гривне.

Путем составления элементарной пропорции, получаем курс грн, при котором импорт и экспорт уравновешиваются, в размере 9.48 за доллар.

Экспорт = 9,48 грн * 85 млрд долларов = 806 млрд грн.

Объем импорта при этом на соответствующие 19% (9.48 / 8 - 100%) не вырастет, поскольку спрос эластичен по цене, а значит с подорожанием импортных товаров на соответствующую величину снизится их потребление.

9.48 грн за доллар - это просто "фантастически серьезная" девальвация. Думаю, многие мечтали бы о таком курсе в 2014. Но напомню, что год закончился с фактическим курсом 17 грн за доллар.

Вся дельта - это некомпетентность и сознательное вредительство руководителей денежных и государственных властей тех лет!
Не все так просто с "пропорциями", это раз.
В 2014 произошло много чего, что повлияло на курс, это два.
Хотя также считаю, что девальвация 2014-3015 была неадекватна реальной экономической ситуации, но шансов на ревальвация это не дает
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Faceless
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