Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

Додано: Пон 15 січ, 2018 22:34

Во-первых, недостаток валюты покрывают наращиванием долгов, а не урезанием.



Либо Пинзеныка неправильно цитируют, либо такой он "эксперт".



Что касается неизбежности последней девальвации 2014-2015 гг - да, она была неизбежна.



Только ни в какой резкой и серьезной девальвации необходимости не было. Это миф постмайданной власти. Один из самых нелепых, но важных для ее политического реноме.



Это уже десятки раз расписывалось вдоль и поперек. Напомню тезисно:



в 2013 году, перед "неизбежной" девальвацией:

- экспорт товаров и услуг составил 85 млрд долларов (682 млрд грн)

- импорт товаров и услуг - 100 млрд долларов (806 млрд грн).



Дефицит внешнеторгового сальдо при стабильном курсе 8 грн за долларов составлял 15 млрд долларов (120 млрд грн), и поддерживался ростом долгов и проеданием ЗВР. Как и пишет Пинзенык и др. "эксперты".



Чтобы не увеличивать долги и не уменьшать ЗВР, необходимо уравновесить импорт и экспорт (то есть митигировать риски будущей девальвации).



Самый простой и действенный способ - снизить курс гривны, чтобы уменьшить импорт за счет роста его гривневой цены, и повысить экспортные доходы, доминированные в гривне.



Путем составления элементарной пропорции, получаем курс грн, при котором импорт и экспорт уравновешиваются, в размере 9.48 за доллар.



Экспорт = 9,48 грн * 85 млрд долларов = 806 млрд грн.



Объем импорта при этом на соответствующие 19% (9.48 / 8 - 100%) не вырастет, поскольку спрос эластичен по цене, а значит с подорожанием импортных товаров на соответствующую величину снизится спрос на них.



9.48 грн за доллар - это просто "фантастически серьезная" девальвация. Думаю, многие мечтали бы о таком курсе в 2014. Но напомню, что год закончился с фактическим курсом 17 грн за доллар.



Вся дельта - это некомпетентность и сознательное вредительство руководителей денежных и государственных властей тех лет!