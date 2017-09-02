Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

Додано: Пон 15 січ, 2018 23:36

freeze написав: Criticus написав: Для меня, как гражданина Украины, за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин, а вначале те, кто самовольно взяли власть (Турчинов, Яценюк), а затем те, кого легитимизировали представлять национальные интересы выборы (Порошенко, Яценюк)... Для меня, как гражданина Украины, за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин, а вначале те, кто самовольно взяли власть (Турчинов, Яценюк), а затем те, кого легитимизировали представлять национальные интересы выборы (Порошенко, Яценюк)...



Ну, конечно. Когда вам выбили зуб, то виноват не тот кто приложился вам в челюсть, а дантист, который поставил не очень крепкую коронку на этот зуб. Ну, конечно. Когда вам выбили зуб, то виноват не тот кто приложился вам в челюсть, а дантист, который поставил не очень крепкую коронку на этот зуб.

Неверная аналогия - зубы не выбили. Один зуб выпал сам, а второй начал гнить изнутри.Кто виноват - вас послушать, так все, кроме хозяина зубов. А может хозяин зубы не чистил, и позволил всяким микробам вражеским их повредить? Не?Вы в своем низкопоклонстве не переусердствуйте. Те, о чистоте пятой точки которых вы здесь так заботитесь, ответной любви к вам не проявляют...Возвращаясь к реальным фамилиям - виноват ли Путин? Да конечно виноват, кто ж с этим спорит. И я нигде не написал, что он невиновен!Но я как гражданин Украины не могу с него спросить! Я могу спросить только с его визави в Украине!Вдумайтесь, какую ахинею вы порите! Представьте, что вы - акционер компании, которую поглощает более крупная компания. Вы с кого будете требовать ответ и контр-меры - с руководства своей компании, или руководства чужой? Будете менять директора своей компании, или кричать до хрипа, какой плохой конкурент??