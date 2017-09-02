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Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:46
freeze написав: Criticus написав:
Возвращаясь к реальным фамилиям - виноват ли Путин? Да конечно виноват, кто ж с этим спорит. И я нигде не написал, что он невиновен!
Criticus написав:
Для меня, как гражданина Украины, за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин
Да, ни от одного слова не откажусь! У вас не помещается это в голове? Тогда извините, не моя проблема!
Читайте в контексте, не выдергивайте, подтасовывая фразы, развивайте эрудицию, дедукцию, и будете понимать!
Если для вас фразы "для меня в ответе не Путин" и "Путин невиновен" тождественны, то вам в среднюю школу!
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:01
Бессмысленно вести диалог с софистом.
Чмотикус всё равно передёрнет факты.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:04
Criticus написав:
Читайте в контексте, не выдергивайте, подтасовывая фразы, развивайте эрудицию, дедукцию, и будете понимать!
Если для вас фразы "для меня в ответе не Путин" и "Путин невиновен" тождественны, то вам в среднюю школу!
А чого так психувати? Пукін всю схему ламає? Типу, це не Майдан у всьому винен?
Поганий, поганий Вовочка, треба його за це покарати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 16 січ, 2018 00:20
swan forever написав:
Бессмысленно вести диалог с софистом.
Чмотикус всё равно передёрнет факты.
Это мне, что-ли?
Я вообще вел светский диалог с Faceless по экономическому вопросу, чисто по касательной задев политику. Как всегда, ни на чем не настаивая, а выражая лишь свое личное мнение в дискуссионной форме. Мысль начал со слов "для меня...", подчеркивая, что говорю от своего имени, и только.
Реально не ожидал, что тролли всей сменой накинутся...
Тут очень легко проследить, кто на самом деле провоцирует вражду и оффтопные холивары!
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Додано: Вів 16 січ, 2018 01:47
Criticus написав:
Объем импорта при этом на соответствующие 19% (9.48 / 8 - 100%) не вырастет, поскольку спрос эластичен по цене, а значит с подорожанием импортных товаров на соответствующую величину снизится спрос на них.
В целом ход мыслей дельный. Но есть обязательный импорт, без которого никак, включая газ, энергоносители и т.д.
Кроме того, не все шло на импорт. У людей появилось больше свободных гривен, больше ресурсов для накопления, многие просто вложились в "матрац".
Но это ведь не все, было еще 2 фактора - потеря экспорта из-за войны и необходимость дать выжить хотя бы части банков, выплачивая гарантированные 200 тыс вкладчикам тех банков, которые не выжили.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 01:56
Практически все критики и зрадофилы неизбежно скатываются к коллаборантским и ольгинским мантрам.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 05:12
Criticus
Нет, это я, всего-то, высказал личное мнение о бессмысленности траты времени на диалог с трольом-всезнайкой и только. Как бы напомнить людям.
А то, что кто-то и как-то воспринимает на свой счёт, так это его его личные проблемы и мании.
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rjkz
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