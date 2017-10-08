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Експлуатація електромобіля
коштує на 50% дешевше, ніж...

Експлуатація електромобіля коштує на 50% дешевше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07

Експлуатація електромобіля коштує на 50% дешевше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Дані дослідження Мічиганського університету наводить Forbes.

Дивися повний текст Експлуатація електромобіля коштує на 50% дешевше, ніж машини з ДВЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07

Интересно, на Гавайях бензин дешевле, чем в Украине? :-)
De Bil
 
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Легко посчитать соедний пробег счиьаеься 20000км год итого литр 75центов на Гавайях
dneprvitaliy
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