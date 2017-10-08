Дані дослідження Мічиганського університету наводить Forbes.
Дивися повний текст Експлуатація електромобіля коштує на 50% дешевше, ніж машини з ДВЗ.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07
Експлуатація електромобіля коштує на 50% дешевше, ніж...
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Дивися повний текст Експлуатація електромобіля коштує на 50% дешевше, ніж машини з ДВЗ.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:40
Легко посчитать соедний пробег счиьаеься 20000км год итого литр 75центов на Гавайях
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