Про це інформує УкрАгроКонсалт.
Дивися повний текст Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи до ЄС за 5 днів.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 22:24
Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи до ЄС за 5 днів.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:24
Да, головою думали коли підписали ассоціацію. Невже не можна було вибити більші квоти?
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