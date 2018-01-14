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Україна вичерпала квоти на
поставки пшениці і кукурудзи...

Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:24

Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує УкрАгроКонсалт.

Дивися повний текст Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи до ЄС за 5 днів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:24

Да, головою думали коли підписали ассоціацію. Невже не можна було вибити більші квоти?
beilik_andry
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