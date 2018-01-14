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Дивися повний текст Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи до ЄС за 5 днів.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 22:24
Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи до ЄС за 5 днів.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:24
Да, головою думали коли підписали ассоціацію. Невже не можна було вибити більші квоти?
Додано: Вів 16 січ, 2018 01:03
Cler, ну что Вы, как маленький.
Кому та ассоциация нужна была. Вы ещё скажите люди стояли за гейевропейские ценности с комуналкой в 15 раз больше и гейпарадами.
Страну развалили исключительно по причине желания дорваться до власти и корыта группы Юльки и её окружения - Яценюки, Аваковы. Ну и на Западе 42-х миллионная страна набирающая экономическую мощь никому не нужна была. Конкуренты. Теперь наши рынки во многих отраслях делят европейцы.
А всего то надо было гостку пид..сов во главе с пуштуном позвавшим всех на Майдан проплатить для заваршуки и крови.
Додано: Вів 16 січ, 2018 01:25
Утверждать что Украина развалена из-за того что отделились лыныры/дыныры это как считать человека при смерти из-за того, что он постриг ногти ))
Кстати, Захарченко издал указ о запрете "госслужащим" выезжать на территорию Украины - это он молодец. Как бы еще туда спихнуть всех сторонников "самопровозглашенных".
а то у многих на словах "да здравтсвует Новороссия, будть ты проклята Украина", а на деле - лучше жить в уютненьком мирном "нацистско-фашистском" Киеве, чем скрепно и дедопобедно наслаждаться русским миром в молодых республиках ))
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