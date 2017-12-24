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Електробаржі замінять тисячі
фур в Голландії і Бельгії

Електробаржі замінять тисячі фур в Голландії і Бельгії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:45

Електробаржі замінять тисячі фур в Голландії і Бельгії

Пропонуємо до обговорення:
Проект Port-Liner отримав грант від Євросоюзу: вже в серпні по каналу Вільгельміна попливуть перші баржі на електротязі.

Дивися повний текст Електробаржі замінять тисячі фур в Голландії і Бельгії.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:46

Когда кавуны из Херсона в Киев или пшеницу из Черкасс в Николаев повезут такие электробаржи,сделанные в Украине?
alexxxandrnick
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