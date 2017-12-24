Проект Port-Liner отримав грант від Євросоюзу: вже в серпні по каналу Вільгельміна попливуть перші баржі на електротязі.
Дивися повний текст Електробаржі замінять тисячі фур в Голландії і Бельгії.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:45
Електробаржі замінять тисячі фур в Голландії і Бельгії
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Дивися повний текст Електробаржі замінять тисячі фур в Голландії і Бельгії.
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:46
Когда кавуны из Херсона в Киев или пшеницу из Черкасс в Николаев повезут такие электробаржи,сделанные в Украине?
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