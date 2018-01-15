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Нардепи України ініціюють
у 300 разів більше...

Нардепи України ініціюють у 300 разів більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 07:23

Нардепи України ініціюють у 300 разів більше...

Пропонуємо до обговорення:
У Комітеті виборців закликають зменшити генерацію «законодавчого спаму»

Дивися повний текст Нардепи України ініціюють у 300 разів більше законопроектів, ніж парламентарі Норвегії та Швейцарії.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 07:23

А если ещё сравнить среднюю стоимость авто, на которых передвигаются парламентарии, то сразу станет очевидным, какая страна самая богатая. Куда там Норвегии со Швейцарией :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 07:36

Стахановцы.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 08:01

у нас вообще законов - больше всех в мире. непонятно зачем. понапринимали кучу ереси популистичной...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 08:06

эти герои опровергают законы философии - у них количество никогда не перейдет в качество))
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 08:30

це один зі способів ведення війни. проти власного народу
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 08:55

Все очень просто. В куче мусора легче спрятать нормы, которые нужны самим "законотворцам" для личного обогащения.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:04

Спасибо всем комментаторам за здравость рассудка. )
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:45

Оце "працюють".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:47

  ignorabimus написав:Все очень просто. В куче мусора легче спрятать нормы, которые нужны самим "законотворцам" для личного обогащения.


не нужно искать злого умысла в том , что обьясняется обычной глупостью.
yarg
 
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