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Нардепи України ініціюють у 300 разів більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 07:23
Пропонуємо до обговорення:
У Комітеті виборців закликають зменшити генерацію «законодавчого спаму»
Дивися повний текст Нардепи України ініціюють у 300 разів більше законопроектів, ніж парламентарі Норвегії та Швейцарії
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R2
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Додано: Вів 16 січ, 2018 07:23
А если ещё сравнить среднюю стоимость авто, на которых передвигаются парламентарии, то сразу станет очевидным, какая страна самая богатая. Куда там Норвегии со Швейцарией :-)
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De Bil
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Додано: Вів 16 січ, 2018 07:36
Стахановцы.
имхо
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cccp30000
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Додано: Вів 16 січ, 2018 08:01
у нас вообще законов - больше всех в мире. непонятно зачем. понапринимали кучу ереси популистичной...
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yarg
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Додано: Вів 16 січ, 2018 08:06
эти герои опровергают законы философии - у них количество никогда не перейдет в качество))
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amc2000
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Додано: Вів 16 січ, 2018 08:30
це один зі способів ведення війни. проти власного народу
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noyesnoyes
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Додано: Вів 16 січ, 2018 08:55
Все очень просто. В куче мусора легче спрятать нормы, которые нужны самим "законотворцам" для личного обогащения.
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ignorabimus
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Додано: Вів 16 січ, 2018 09:04
Спасибо всем комментаторам за здравость рассудка. )
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serg_vronsky
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Додано: Вів 16 січ, 2018 09:45
Оце "працюють".
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sena_2008atp
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Додано: Вів 16 січ, 2018 09:47
ignorabimus написав:
Все очень просто. В куче мусора легче спрятать нормы, которые нужны самим "законотворцам" для личного обогащения.
не нужно искать злого умысла в том , что обьясняется обычной глупостью.
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yarg
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Вів 16 січ, 2018 00:08
Cler
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