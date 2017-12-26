Про це розповів головдержревізор-інспектор відділу адміністрування податку на майно фізичних осіб.
Дивися повний текст Коли українцям можна не платити податок на нерухомість: у ДФС пояснили.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 08:25
Коли українцям можна не платити податок на нерухомість:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли українцям можна не платити податок на нерухомість: у ДФС пояснили.
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:04
О... Открыл Америку. Лючше бы сказал как заставить платить налог с введённого капитала, и трансфертном ценообразовании.
А эта история о не введенном в эксплуатацию объекте недвижимости старая как мох бабушек.
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