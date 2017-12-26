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Коли українцям можна не платити
податок на нерухомість:...

Коли українцям можна не платити податок на нерухомість:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 08:25

Коли українцям можна не платити податок на нерухомість:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів головдержревізор-інспектор відділу адміністрування податку на майно фізичних осіб.

Дивися повний текст Коли українцям можна не платити податок на нерухомість: у ДФС пояснили.
R2
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Поэтому наши керманычи живут в недостроях
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О... Открыл Америку. Лючше бы сказал как заставить платить налог с введённого капитала, и трансфертном ценообразовании.
А эта история о не введенном в эксплуатацию объекте недвижимости старая как мох бабушек.
straponesa
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