RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МЕРТ України зняв санкції з
російського постачальника...

МЕРТ України зняв санкції з російського постачальника...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 08:28

МЕРТ України зняв санкції з російського постачальника...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України зняло санкції з російського постачальника вугілля ТОВ "Южтранс" (Ростовська обл.), повідомляється на сайті відомства.

Дивися повний текст МЕРТ України зняв санкції з російського постачальника вугілля "Южтранс".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79317
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 08:28

У Рината нема проблем, ну хоч у когось все ладиться.
Ikiten
 
Повідомлень: 262
З нами з: 17.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey743, Rainbow, yarg і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нардепи України ініціюють у 300 разів більше... 1, 2
R2 » Вів 16 січ, 2018 07:23
13 267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 11:02
Дваждыдвашник
Назвали тарифи на опалення в різних регіонах України
R2 » Пон 15 січ, 2018 19:10
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 00:08
Cler
Частка України у світовій економіці за роки незалежності... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Суб 13 січ, 2018 22:49
59 3911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 11:48
Волгарь
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.