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МЕРТ України зняв санкції з російського постачальника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 08:28
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України зняло санкції з російського постачальника вугілля ТОВ "Южтранс" (Ростовська обл.), повідомляється на сайті відомства.
Дивися повний текст МЕРТ України зняв санкції з російського постачальника вугілля "Южтранс"
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Додано: Вів 16 січ, 2018 08:28
У Рината нема проблем, ну хоч у когось все ладиться.
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