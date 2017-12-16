Міжнародний валютний фонт розкритикував президентський законопроект про антиконституційний суд.
Дивися повний текст МВФ заперечує проти президентського законопроекту про антикорупційний суд.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 09:12
МВФ заперечує проти президентського законопроекту про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ заперечує проти президентського законопроекту про антикорупційний суд.
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:12
Прочитал первую строку статейки: "Международный валютный фонт раскритиковал президентский законопроект об антиконституционном суде." - улыбнуло с утра
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:44
Це зрозуміло кожній адекватній людини,крім"обраних",які у любий спосіб хочуть замилити очі спільноті.
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