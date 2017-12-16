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МВФ заперечує проти президентського
законопроекту про...

МВФ заперечує проти президентського законопроекту про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:12

МВФ заперечує проти президентського законопроекту про...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонт розкритикував президентський законопроект про антиконституційний суд.

Дивися повний текст МВФ заперечує проти президентського законопроекту про антикорупційний суд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:12

Прочитал первую строку статейки: "Международный валютный фонт раскритиковал президентский законопроект об антиконституционном суде." - улыбнуло с утра
PV
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:44

Це зрозуміло кожній адекватній людини,крім"обраних",які у любий спосіб хочуть замилити очі спільноті.
sena_2008atp
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