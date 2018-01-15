Про це повідомляє асоціація "IT України".
Дивися повний текст Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 09:16
Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів.
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:36
Судя по
3,6 млрд.баксов от 634 млрд. за software это 0,6 %, а не 1,0%.
back in USSR
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:47
Re: Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів
Головне у звіті скромно промовчати, скільки сплачено податків в бюджет України...
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