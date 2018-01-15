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Сфера IT принесла Україні
3,6 мільярда доларів

Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:16

Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє асоціація "IT України".

Дивися повний текст Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів.
R2
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andrey743
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:36

  R2 написав:Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів


Судя по http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1 ... 0%BE%D0%BA)
3,6 млрд.баксов от 634 млрд. за software это 0,6 %, а не 1,0%.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:47

Re: Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів

Головне у звіті скромно промовчати, скільки сплачено податків в бюджет України...
jacaranda
 
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