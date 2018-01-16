1) Сколько зарабатывают на внутреннем рынке украинские программеры?
2) С апломбом нужно хотя бы уметь считать процент от заявленных цифр в 3,6 млрд от 51.5 млрд или 81.5
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Додано: Вів 16 січ, 2018 21:36
1) Сколько зарабатывают на внутреннем рынке украинские программеры?
2) С апломбом нужно хотя бы уметь считать процент от заявленных цифр в 3,6 млрд от 51.5 млрд или 81.5
back in USSR
Додано: Вів 16 січ, 2018 21:52
1. При чем тут внутренний рынок, если статья про экспорт?
2. При чем тут процент? Какой-то процент указан в статье?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 17 січ, 2018 01:35
Re: Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів
/// По оценкам ассоциации, среди обязательных условий роста отрасли: стабильность налоговой политики, отсутствие новых регуляторных барьеров, развитие IT-образования и кадров и активное продвижение бренда Украины на международном рынке ///
по сути, все требования айтишников к государству заключаются в "не мешайте и не вздумайте ковырять то, что и так прекрасно работает без вашего участия"
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