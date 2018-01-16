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Сфера IT принесла Україні
3,6 мільярда доларів

Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:36

  Sommer написав:М-да. Не позорились бы вы, с таким-то апломбом.

$634 - это софт вообще, в статье говорится про экспорт. Т.е. аутсорс программеров и саппорта.
А это, во-первых другой раздел, во-вторых либо Computer hardware support services ($51.5) либо Application outsorcing ($81.5).


1) Сколько зарабатывают на внутреннем рынке украинские программеры?
2) С апломбом нужно хотя бы уметь считать процент от заявленных цифр в 3,6 млрд от 51.5 млрд или 81.5
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:52

  slavek написав:
  Sommer написав:М-да. Не позорились бы вы, с таким-то апломбом.

$634 - это софт вообще, в статье говорится про экспорт. Т.е. аутсорс программеров и саппорта.
А это, во-первых другой раздел, во-вторых либо Computer hardware support services ($51.5) либо Application outsorcing ($81.5).


1) Сколько зарабатывают на внутреннем рынке украинские программеры?
2) С апломбом нужно хотя бы уметь считать процент от заявленных цифр в 3,6 млрд от 51.5 млрд или 81.5

1. При чем тут внутренний рынок, если статья про экспорт?
2. При чем тут процент? Какой-то процент указан в статье?
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 01:35

Re: Сфера IT принесла Україні 3,6 мільярда доларів

/// По оценкам ассоциации, среди обязательных условий роста отрасли: стабильность налоговой политики, отсутствие новых регуляторных барьеров, развитие IT-образования и кадров и активное продвижение бренда Украины на международном рынке ///

по сути, все требования айтишников к государству заключаются в "не мешайте и не вздумайте ковырять то, что и так прекрасно работает без вашего участия"
galex
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