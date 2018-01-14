Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк пояснив, чому коливається гривня і що може бути далі.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 10:34
Нацбанк пояснив, чому коливається гривня і що може бути далі
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Дивися повний текст Нацбанк пояснив, чому коливається гривня і що може бути далі.
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:34
Пусть Нац банк обьяснит почему он скупает доллар летом милиардами, а зимой продает по 50 млн. в месяц? Что то мне кажется что наши ЗВР в залоге.
Востаннє редагувалось andrey743 в Вів 16 січ, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:47
— Чем же все это окончится? — Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:48
скупает гривну? мож бакс? не так уж он много и скупает. При любом раскладе - баланс внешнеторговых операций отрицательный, бюджет дефицитный. Совокупность факторов дает основания для безпрерывного ослабления гривны.
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