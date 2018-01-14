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Нацбанк пояснив, чому коливається
гривня і що може бути далі

Нацбанк пояснив, чому коливається гривня і що може бути далі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:34

Нацбанк пояснив, чому коливається гривня і що може бути далі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк пояснив, чому коливається гривня і що може бути далі.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:34

Пусть Нац банк обьяснит почему он скупает доллар летом милиардами, а зимой продает по 50 млн. в месяц? Что то мне кажется что наши ЗВР в залоге.
Востаннє редагувалось andrey743 в Вів 16 січ, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:48

  andrey743 написав:Пусть Нац банк обьяснит почему он скупает гривну летом милиардами, а зимой продает по 50 млн. в месяц? Что то мне кажется что наши ЗВР в залоге.

скупает гривну? мож бакс? не так уж он много и скупает. При любом раскладе - баланс внешнеторговых операций отрицательный, бюджет дефицитный. Совокупность факторов дает основания для безпрерывного ослабления гривны.
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