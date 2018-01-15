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В Україні стало більше безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:35
Пропонуємо до обговорення:
За одне робоче місце в країні конкурують семеро претендентів.
Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних
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Додано: Вів 16 січ, 2018 10:35
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Пон 15 січ, 2018 21:04
otg
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