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Біткойн дешевшає на побоюваннях
з приводу регулювання...

Біткойн дешевшає на побоюваннях з приводу регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:23

Біткойн дешевшає на побоюваннях з приводу регулювання...

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) дешевшає через невизначеність інвесторів щодо регулювання криптовалют, випливає з даних торгів.

Дивися повний текст Біткойн дешевшає на побоюваннях з приводу регулювання криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:23

Воздух дешевеет на опасениях регулирования воздуха.
nalim
 
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