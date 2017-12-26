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Біткойн дешевшає на побоюваннях з приводу регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) дешевшає через невизначеність інвесторів щодо регулювання криптовалют, випливає з даних торгів.
Дивися повний текст Біткойн дешевшає на побоюваннях з приводу регулювання криптовалют
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:23
Воздух дешевеет на опасениях регулирования воздуха.
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