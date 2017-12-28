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ЄС закликав Україну невідкладно запустити реформу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз (ЄС) закликав до якнайшвидшого вступу в дію законопроекту № 6016-д "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", бо зволікання гальмує виконання Угоди про асоціацію. Про це йдеться у заяві на сторінці представництва ЄС в Україні.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 11:38
Как много умных слов! А "Прайс Вотерхаус Куперс" - это по-международному? Или по-приватбанковски? Куда нас усовершенствуют?
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Marica
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