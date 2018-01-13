Споживачам нараховують платежі авансом і рахують їх за неіснуючими лічильниками
Дивися повний текст Українців готують до нового подорожчання комуналки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:21
Українців готують до нового подорожчання комуналки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців готують до нового подорожчання комуналки.
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:21
прежде всего, полностью упущен госконтроль и отсутствие штрафов за накручивание липовых долгов, а не за тарифами.
Востаннє редагувалось Деньги в Вів 16 січ, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:24
Re: Українців готують до нового подорожчання комуналки
Ребят, кажется, мы стали забывать, что Путин может напасть в любой момент и горевать о какой то коммуналке в такой тяжелой ситуации просто неуместно!
В ответ на угрозу агрессии призываю всех теснее сплотиться вокруг Президента и Правительства!
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:28
Re: Українців готують до нового подорожчання комуналки
Чтоб теплее было
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:07
кручу - верчу лохов на.....ть хочу - девиз властьимущих на данный момент
реклама
|