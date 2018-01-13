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Українців готують до нового
подорожчання комуналки

Українців готують до нового подорожчання комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:21

Українців готують до нового подорожчання комуналки

Пропонуємо до обговорення:
Споживачам нараховують платежі авансом і рахують їх за неіснуючими лічильниками

Дивися повний текст Українців готують до нового подорожчання комуналки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:21

прежде всего, полностью упущен госконтроль и отсутствие штрафов за накручивание липовых долгов, а не за тарифами.
Востаннє редагувалось Деньги в Вів 16 січ, 2018 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:24

Re: Українців готують до нового подорожчання комуналки

Ребят, кажется, мы стали забывать, что Путин может напасть в любой момент и горевать о какой то коммуналке в такой тяжелой ситуации просто неуместно!
В ответ на угрозу агрессии призываю всех теснее сплотиться вокруг Президента и Правительства!
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:28

Re: Українців готують до нового подорожчання комуналки

  Дваждыдвашник написав:В ответ на угрозу агрессии призываю всех теснее сплотиться вокруг Президента и Правительства!

Чтоб теплее было
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:07

кручу - верчу лохов на.....ть хочу - девиз властьимущих на данный момент
makishin60
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