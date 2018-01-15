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Як отримати в Україні
безкоштовні ліки

Як отримати в Україні безкоштовні ліки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:52

Як отримати в Україні безкоштовні ліки

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб отримати медичні препарати за програмою "Доступні ліки", українцям потрібно зробити кілька дій.

Дивися повний текст Як отримати в Україні безкоштовні ліки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:52

Достали дармоеды и их пособники,давайте просто все аптеки сделаем бесплатные, за счет самого Руденка. Да,сердечно сосудистые бесплатно... Согласна. Но от депрессии?!?!? Вот же дармоеды! У Руденка видно депрессия начплась, вот и клянчит бесплатных лекарств.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:54

Меня последнее время бесит слово "бесплатно". Отстреливать хочется дармоедов и путинских Бендеров с Нью Васюками.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:55

драйвер

Есть у меня одна мысль по этому поводу. Я хоть и сам в АТО был, но так, таблетками от депрессии, возможно, хотят снизить градус напряженности, который растет в отношениях власти с участниками боевых действий. Таблеточками успокоят)))).

А вообще согласен в Вами, антидепрессанты, равно как и контрацептивы, личное дело каждого, а не обязанность всего общества платить за кого-то
max_us_ua
 
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