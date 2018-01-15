Для того, щоб отримати медичні препарати за програмою "Доступні ліки", українцям потрібно зробити кілька дій.
Дивися повний текст Як отримати в Україні безкоштовні ліки.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 12:52
Як отримати в Україні безкоштовні ліки
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Дивися повний текст Як отримати в Україні безкоштовні ліки.
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:52
Достали дармоеды и их пособники,давайте просто все аптеки сделаем бесплатные, за счет самого Руденка. Да,сердечно сосудистые бесплатно... Согласна. Но от депрессии?!?!? Вот же дармоеды! У Руденка видно депрессия начплась, вот и клянчит бесплатных лекарств.
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:54
Меня последнее время бесит слово "бесплатно". Отстреливать хочется дармоедов и путинских Бендеров с Нью Васюками.
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:55
драйвер
Есть у меня одна мысль по этому поводу. Я хоть и сам в АТО был, но так, таблетками от депрессии, возможно, хотят снизить градус напряженности, который растет в отношениях власти с участниками боевых действий. Таблеточками успокоят)))).
А вообще согласен в Вами, антидепрессанты, равно как и контрацептивы, личное дело каждого, а не обязанность всего общества платить за кого-то
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