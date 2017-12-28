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Центр Києва, спальний район
чи новобудова за містом: де...

Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:31

Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де...

Пропонуємо до обговорення:
Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?

Дивися повний текст Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:31

Спасибо КЭП! :)
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Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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