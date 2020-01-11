Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?
Дивися повний текст Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:31
Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?.
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:31
Спасибо КЭП! :)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:13
К минусам жизни в центре Киева необходимо добавить плохую экологическую ситуацию. Это важный момент, особенно когда есть маленькие дети.
Додано: Вів 04 лют, 2020 02:42
Самый лучший район, это Липки, чистейший воздух, зелено и всё под рукой ☝️Очень экономишь на проезде
|