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Центр Києва, спальний район
чи новобудова за містом: де...

Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:31

Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де...

Пропонуємо до обговорення:
Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?

Дивися повний текст Центр Києва, спальний район чи новобудова за містом: де краще жити?.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:31

Спасибо КЭП! :)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:13

К минусам жизни в центре Киева необходимо добавить плохую экологическую ситуацию. Это важный момент, особенно когда есть маленькие дети.
profbuhservice
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 02:42

Самый лучший район, это Липки, чистейший воздух, зелено и всё под рукой ☝️Очень экономишь на проезде
barskielena
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