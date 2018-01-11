|
|
Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Вартість всіх криптовалют, підрахована порталом Coinmarketcap, з початку торгової сесії 16 січня вже впала майже на чверть.
Дивися повний текст Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79329
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:37
Це норма
-
megabrualdeath
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|339
|
|
|13
|597
|
П'ят 12 січ, 2018 21:04
ceba
|
|4
|197
|
П'ят 12 січ, 2018 10:45
M-A-X
реклама