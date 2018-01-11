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Капіталізація криптовалют
упала на $160 млрд

Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:37

Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Вартість всіх криптовалют, підрахована порталом Coinmarketcap, з початку торгової сесії 16 січня вже впала майже на чверть.

Дивися повний текст Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:37

Це норма
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:21

Все идет по плану! Аленей погоняют, и опять немного вырастет.
Алени -это не только шерсть, но и мясо! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:26

Спекули качают курс.
nalim
 
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