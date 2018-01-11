Вартість всіх криптовалют, підрахована порталом Coinmarketcap, з початку торгової сесії 16 січня вже впала майже на чверть.
Дивися повний текст Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 14:37
Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд
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Дивися повний текст Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд.
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:21
Все идет по плану! Аленей погоняют, и опять немного вырастет.
Алени -это не только шерсть, но и мясо!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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