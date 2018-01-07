Начальник департаменту кіберполіції нагадав, що криптовалюти заборонені і не дозволені в Україні.
Дивися повний текст Кіберполіція: без закону про криптовалюту не зможемо ловити цифрових шахраїв.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 14:45
Кіберполіція: без закону про криптовалюту не зможемо...
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Дивися повний текст Кіберполіція: без закону про криптовалюту не зможемо ловити цифрових шахраїв.
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:45
фишинговые сайты, потеря средств пользователями в результате обыкновенного обмана - ну нет состава преступления для нашей киберполиции
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