RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кіберполіція: без закону про
криптовалюту не зможемо...

Кіберполіція: без закону про криптовалюту не зможемо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:45

Кіберполіція: без закону про криптовалюту не зможемо...

Пропонуємо до обговорення:
Начальник департаменту кіберполіції нагадав, що криптовалюти заборонені і не дозволені в Україні.

Дивися повний текст Кіберполіція: без закону про криптовалюту не зможемо ловити цифрових шахраїв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79329
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:45

фишинговые сайты, потеря средств пользователями в результате обыкновенного обмана - ну нет состава преступления для нашей киберполиции
Деньги
 
Повідомлень: 311
З нами з: 13.06.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білорусь готується вивести свою криптовалюту на біржу
R2 » Вів 09 січ, 2018 21:42
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 21:42
myshapiton
Венесуела забезпечить свою криптовалюту 5 млрд барелів нафти
R2 » Нед 07 січ, 2018 19:22
8 519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 18:02
Sommer
Айфони навчили майнити криптовалюту
R2 » П'ят 29 гру, 2017 09:10
1 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 09:10
serg_vronsky
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12225)
16.01.2018 16:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.