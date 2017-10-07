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Бізнес очікує інфляцію 10,4%
і курс гривні 29 UAH/USD в...

Бізнес очікує інфляцію 10,4% і курс гривні 29 UAH/USD в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:53

Бізнес очікує інфляцію 10,4% і курс гривні 29 UAH/USD в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком в 4-му кварталі 2017 року.

Дивися повний текст Бізнес очікує інфляцію 10,4% і курс гривні 29 UAH/USD в 2018, - НБУ.
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вот и субъективный источник инфляции
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кто этот "бизнес"?
Jack Reacher
 
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