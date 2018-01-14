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У міжнародних касах "Укрзалізниці"
можна розрахуватися...

У міжнародних касах "Укрзалізниці" можна розрахуватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:14

У міжнародних касах "Укрзалізниці" можна розрахуватися...

Пропонуємо до обговорення:
Також в "Укрзалізниці" планують розширювати мережу міжнародних залізничних кас.

Дивися повний текст У міжнародних касах "Укрзалізниці" можна розрахуватися карткою.
R2
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а когда билеты в Европу можно будет купить онлайн?
Cler
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картками? за квитки? розчухалися, нарешті......
chieff
 
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