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У міжнародних касах "Укрзалізниці" можна розрахуватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Також в "Укрзалізниці" планують розширювати мережу міжнародних залізничних кас.
Дивися повний текст У міжнародних касах "Укрзалізниці" можна розрахуватися карткою
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R2
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:14
а когда билеты в Европу можно будет купить онлайн?
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Cler
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:40
картками? за квитки? розчухалися, нарешті......
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chieff
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