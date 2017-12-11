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НАЗК відмовилося надати
результати повної перевірки...

НАЗК відмовилося надати результати повної перевірки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:18

НАЗК відмовилося надати результати повної перевірки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Дивися повний текст НАЗК відмовилося надати результати повної перевірки е-декларації Гонтарєвої за 2016.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:18

какая репутация может быть у этой дамочки?
Cler
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