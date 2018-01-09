Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.
Дивися повний текст Колишні власники Приватбанку завдали збитків на $5,5 млрд, - міжнародне розслідування.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:27
Колишні власники Приватбанку завдали збитків на $5,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Колишні власники Приватбанку завдали збитків на $5,5 млрд, - міжнародне розслідування.
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:27
Если переиначить фразу Д.Кеннеди, то для прокурора должно звучать так: Кредитный комитет - это несколько лиц, сделавших работу для одного.
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:48
и где же деньги Коломойского? почему их не ищут по миру, как деньги всяких Януковичей сотоварищи? как же это так, товарищи, ведь все животные равны! Или некоторые равнее?
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:56
С Беней и так все понятно. А вот позиция НБУ относительно - "предоставляли информацию" как в том анекдоте - "у нас за карточным столом принято верить на слово" - "и тут у меня как поперло!" "Приват" всю свою жизнедеятельность являлся мошеннической схемой. А так как управляющий НБУ всегда был лицом связанным с президентом, то и спрашивать по-хорошему нужно и с Кравчука и с Кучмы и с Ющенко и с двух последних.
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