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Колишні власники Приватбанку
завдали збитків на $5,5...

Колишні власники Приватбанку завдали збитків на $5,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:27

Колишні власники Приватбанку завдали збитків на $5,5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Дивися повний текст Колишні власники Приватбанку завдали збитків на $5,5 млрд, - міжнародне розслідування.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:27

Если переиначить фразу Д.Кеннеди, то для прокурора должно звучать так: Кредитный комитет - это несколько лиц, сделавших работу для одного.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:48

и где же деньги Коломойского? почему их не ищут по миру, как деньги всяких Януковичей сотоварищи? как же это так, товарищи, ведь все животные равны! Или некоторые равнее?
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:56

С Беней и так все понятно. А вот позиция НБУ относительно - "предоставляли информацию" как в том анекдоте - "у нас за карточным столом принято верить на слово" - "и тут у меня как поперло!" "Приват" всю свою жизнедеятельность являлся мошеннической схемой. А так как управляющий НБУ всегда был лицом связанным с президентом, то и спрашивать по-хорошему нужно и с Кравчука и с Кучмы и с Ющенко и с двух последних.
Jack Reacher
 
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