Бізнесмен Ігор Коломойський вважає маячнею заяву Нацбанку про збитки у 5,5 мільярда доларів, нібито завдані Приватбанку екс-акціонерами в результаті шахрайський дій.
Дивися повний текст Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:43
Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві
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Дивися повний текст Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві.
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:43
мошенники из НБУ закрывают глаза на мошенничество своего патрона, но зато не пропускают фактов мошенничества его врагов...
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:56
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:06
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