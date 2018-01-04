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Коломойський прокоментував
звинувачення в шахрайстві

Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:43

Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Ігор Коломойський вважає маячнею заяву Нацбанку про збитки у 5,5 мільярда доларів, нібито завдані Приватбанку екс-акціонерами в результаті шахрайський дій.

Дивися повний текст Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:43

мошенники из НБУ закрывают глаза на мошенничество своего патрона, но зато не пропускают фактов мошенничества его врагов...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:56

  Cler написав:мошенники из НБУ закрывают глаза на мошенничество своего патрона, но зато не пропускают фактов мошенничества его врагов...

..при этом одно не умаляет другого: беня - ВОР!.. и место ему на параше!!..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:06

  maestro71 написав: ..при этом одно не умаляет другого: беня - ВОР!.. и место ему на параше!!..

Да он разве один такой "талантливый" в стране?
Jack Reacher
 
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